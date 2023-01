Afirmó Hilario Galli, secretario de Gobierno del Municipio de Olavarría, en respuestas a las acusaciones vertidas por el Frente de todos a través de sus redes sociales.

Tras un texto dado a conocer por el Frente de Todos donde acusa al Gobierno municipal de maniobras de corrupción, desde el oficialismo no tardaron en responder. El encargado de responder a la oposición fue Hilario Galli, “no hay peor sordo que el que no quiere oir” tituló el secretario de Gobierno.

El Texto:

Hace más de siete años los vecinos eligieron, sucesivamente, a Ezequiel Galli y a su equipo para dirigir los destinos del Partido de Olavarría. En todo este tiempo la oposición se encargó de obstaculizar la gestión siempre con agravios y nunca con propuestas. Con la posibilidad de ocupar importantes cargos nacionales y provinciales pensamos, equivocadamente, que aportarían soluciones a los olavarrienses. Ilusos nosotros que supusimos que iban a trabajar por Olavarría y no por el cargo.

Apelan constantemente a la palabra corrupción para tratar de llevar a nuestra gestión a un lugar donde ellos se sienten muy cómodos y con vasta experiencia. La “Jefa” condenada, funcionarios revoleando bolsos en un convento, ex ministros presos, un vicepresidente que imprimía billetes, hoteles fantasmas, sobreprecios, lavado de dinero, La Rosadita, creación de juzgados que nunca funcionaron, doble cargo en el Estado, etc, etc.

Ante esta triste situación, tenemos la responsabilidad de contestar a los vecinos de Olavarría los agravios de un grupo de militantes rentados que utiliza los fondos públicos para desprestigiar a la gestión porque está claro que “el ladrón cree que todos son de su condición”.

1) Lo sucedido con el depósito judicial quedó en su momento en manos del poder judicial, como corresponde en este tipo de situaciones, y el municipio puso a disposición todo lo que se le solicitó.

2) Seguir hablando del recital del Indio Solari en estos términos ya se torna bastante agotador, luego de que no solo se hayan respondido todas las inquietudes en el HCD, espacio institucional donde debe hacerse, sino que además la justicia deslindó al Municipio de toda responsabilidad.

3) El Matadero Municipal fue un gran problema que se heredó con enormes problemas de infraestructura, higiene, seguridad laboral y sobre todo seguridad sanitaria para el partido. Se intentó subsanar y no se logró, pero al momento del cierre, todos los empleados fueron asistidos por el Municipio y seguimos articuladamente con privados para que Olavarría vuelva a contar con un frigorífico.

4) El Estacionamiento Medido es un sistema que utilizan las grandes ciudades del mundo. La organización del espacio público y la sustentabilidad es un eje importante de nuestra gestión. Lo implementamos, en un año electoral, de manera responsable, clara y transparente sin apelar a la demagogia. Además, con esta medida pudimos resolvimos el problema económico histórico que tenía una institución tan importante como los Bomberos Voluntarios que socorren a todo el Partido de manera desinteresada.

5) El déficit del año 2019 se produjo por una crisis económica que atravesó nuestro país en aquel momento (un “escandaloso” 53% y dólar “insostenible” a $40) y la decisión del intendente Galli fue acompañar a los vecinos que estaban pasando un mal momento, con exenciones impositivas a pymes, sin aumentar tasas, igualando los carnet hospitalarios 2 y 3 al 1, y muchas medidas más. La consecuencia era prevista, pero entendimos que era necesaria. El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de cuentas del mencionado ejercicio a pesar de tratarnos de “ladrones”. Al año siguiente terminamos el ejercicio con Superávit, y ahí nos llamaron “inútiles”. Gataflorismo político o ausencia de argumentos reales.

6) Todos conocen cómo se dieron las cosas. Los idas y vueltas que tuvo desde el inicio. De hecho, siempre mantuvimos un diálogo fluido con los vecinos de la localidad y desde la Subsecretaría de Legal y Técnica continúan trabajando en este sentido.

7) Con respecto a los lixiviados, en aquella oportunidad personal de OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y ADA (Autoridad del Agua), ambos organismos provinciales, se hicieron presentes en el Relleno Sanitario y constataron el correcto funcionamiento tras haber saneado las celdas.

8 ) Es inmoral que se planteen faltas de respuestas en la salud pública en Olavarría. Basta recordar el 4 de enero de 2021 cuando se perdieron 400 vacunas guardadas en un freezer de un sindicato en el Hospital provincial de Oncología que podrían haber evitado fallecidos. Se fueron de vacaciones y se olvidaron de las vacunas. Se necesita personal idóneo en cargos tan importantes como el de salud. Durante la pandemia, el equipo que conforma la Secretaría de Salud Pública no sólo estuvo a la altura de las circunstancias, sino que recibió infinidad de pacientes de distritos vecinos, muchos de ellos gobernados por el Frente de Todos que carecen de un sistema de salud pública como el nuestro. Ampliamos nuestro hospital, construimos un pabellón de traumatología, mejoramos el salario de los recursos humanos, incorporamos aparatología, estuvimos cerca de todos los vecinos. Todo sin el apoyo del gobierno provincial que mantiene millonarias deudas a través de IOMA. No hubo un vecino de Olavarría y los alrededores que no haya sido atendido en nuestra gestión, con más de 400.000 atenciones realizadas en todo 2022 y con un presupuesto de más de 6.600 millones para el 2023. Con fondos propios seguimos ampliando nuestro Hospital y mejorando los Centros de Atención Primaria para seguir siendo un sistema sanitario de excelencia y motivo de orgullo para toda la región.

9) En cuanto a nocturnidad, la temática es de suma complejidad y atraviesa el país a lo largo y ancho. En nuestro caso, la seguridad es responsabilidad directa del gobierno provincial de Axel Kicilloff. Desde el municipio asistimos con recursos humanos, logísticos y sobre todo económicos para que se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Pero no somos quienes impartimos las ordenes dentro del sistema, por lo que el Gobernador no puede deslindarse de responsabilidades como los hechos sucedidos hace pocos días que involucran periodistas heridos.

10) Con respecto a las TUVI prefabricadas, es un proyecto habitacional que tuvo un traspié en su comienzo pero que rápidamente logramos reencauzar y poner en funcionamiento. En un año con INFLACIÓN cercana al 100% es esperable que la redeterminación de la obra haya sido más alta que el proceso original. Asumimos el compromiso con los adjudicatarios y en un breve período se dio respuesta para continuar con la obra. No sucede lo mismo con la Facultad de Ciencias de la Salud que aún sigue parada luego de 6 meses de que se detuvo. Pero peor es la rotonda de Hinojo que en julio de 2021 la anunciaron con bombos y platillos y todavía la estamos esperando. Y más grave aún el acceso a Sierras Bayas que festejaron como “una gran noticia” en el inicio del año pasado y tampoco pasó nada. También era “inminente” la reactivación de la obra del Polo Judicial. Y si de viviendas hablamos, tenemos que mencionar que en la gestión de Ezequiel Galli se finalizaron las casas que abandonó Daniel Scioli en los ocho años de gestión. De esos ocho años, en cuatro tuvimos a un legislador de La Cámpora que no logró ni que corten el pasto en el Pickelado. Pero si conformó una estructura ministerial en Olavarría. Siempre es mejor “mirar la paja en el ojo ajeno” que hacerse cargo de la ineptitud e ineficiencia que tuvieron siempre en cada caso que les tocó gestionar. Las TUVI prefabricadas fue la 1er obra que lamentablemente tuvimos que rescindir el contrato luego de 7 años de gestión y más de 1000 obras realizadas. Ojalá pudieran decir lo mismo, nuestro país tendría una mejor realidad que la actual.

11) La venta de la calle a Cemento Avellaneda fue trabajada con absoluto profesionalismo, y para la tasación de la misma se contrató a la Facultad de Ingeniería. Decir que se “vendió a un precio vil” no solo es menospreciar el trabajo de los profesionales de la Facultad que intervinieron, sino que también es poner un manto de duda respecto a su honorabilidad. A la hora de agraviar no encuentran límites. Sin mencionar que para la venta también intervinieron necesariamente organismos provinciales, entre ellos la Subsecretaría de Minería a cargo de Federico Aguilera.

12) Los documentos públicos indican que los terrenos linderos a la Escuela Industrial pertenecen al Municipio. Intentar sembrar dudas sobre este tema es completamente estéril, los documentos o en otros casos las escrituras determinan el dominio de los bienes, y ahí se terminan las discusiones.

13) Las localidades del Partido de Olavarría son parte del plan estratégico de inversión de la ciudad y se ve reflejado año a año en obras de pavimento, cloacas, parques públicos, caminos, obras para desarrollar el turismo, mantenimiento de espacios verdes, luminaria, cámaras de seguridad, reacondicionamiento de cementerios, obras hídricas, etc., sin contar todos los programas municipales deportivos y culturales, la atención sanitaria, el apoyo de desarrollo social y de todas las áreas del Municipio que intervienen en todo el Partido de Olavarría.

14) Los servicios de agua y luz padecen la desidia y las malas decisiones de los gobiernos kirchneristas por más de 15 años. La falta de inversión en materia energética nos va a costar años de vida a todos los argentinos. La década ganada fue para los empresarios amigos del poder a los que se les perdonaron millonarias deudas ante el silencio de quienes llegaron al poder para hacer la “revolución”. Los ideales los dejaron en la puerta de las empresas de Vila y Manzano. Quejarse hoy de las consecuencias de las políticas de su propio gobierno es bastante tragicómico.

15) El concejal Javier Frías regularizó la situación y no hay nada que impida que ocupe su banca en el Honorable Concejo Deliberante. Las agresiones personales hacia su persona demuestran el nivel de oposición que hay en Olavarría.

16) Con respecto al servicio de recolección de residuos es una licitación pública y transparente que aún está en curso de adjudicación porque se están analizando las diferentes ofertas. Hasta en tanto no termine el proceso licitatorio no se da acceso al expediente a ninguna persona, entidad ni área que no esté involucrada directamente con el proceso, justamente para garantizar la transparencia del mismo y que terceros puedan influir. Una vez adjudicado y finalizado el plazo de impugnaciones (si las hubiere) se pondrá a disposición de los ediles como todos y cada uno de los expediente que han pedido tomar vista a los largo de todo este tiempo. Olavarría se distingue por sobre otras ciudades por muchas cosas, el orden y la limpieza es una de ellas, y así seguiremos trabajando para que cada vez esté mas linda.

17) Sobre la causa terrenos ya dijimos y no nos vamos a cansar de decir que somos respetuosos de la independencia de poderes. Desde el primer día nos pusimos a disposición y sin interferir, esperamos los resultados de la justicia. Una vez concluido, si hay algún vínculo con algún empleado municipal, se actuará en consecuencia, y de lo contrario tomaremos cartas en el asunto respecto a todos los agravios recibidos en todo este tiempo. Estamos en contra de los atropellos institucionales porque afectan los valores de la democracia.

Mientras tanto, los silencios que si aturden son de los mismos que lloraban un dólar a $40 y hoy llega a $355, o que se escandalizaban por una inflación de 53% y ahora festejan que cerró debajo de los 100 puntos. Son las mismas personas que se vacunaron antes que vos, que festejaron sus cumpleaños, y que viven del Estado (de vos) de toda la vida.

Silencio para reconocer que 1 de cada 2 chicos es pobre en nuestro país.

Silencio sobre las familias enteras que se han marchado de la Argentina para encontrar un mejor futuro

Silencio con el mal manejo de la pandemia

Silencio sobre el crecimiento del delito en la Provincia de Buenos Aires

Silencio para continuar dando planes sociales en vez de crear oportunidades para que existan verdaderas opciones laborales

Silencio ante el avasallamiento a la Justicia.

Silencio que intentan tapar con un relato que se les cae a pedazos, y que tratan por todos los medios de descalificarnos para hacernos ver como ellos, pero no, no somos iguales.

Silencio, mucho silencio y engaño a la sociedad que pronto les volverá a decir que hasta acá llegaron.