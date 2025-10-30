Anuncian Bacheo y Licitación por Obra Integral en la Ruta Nacional 3 entre Azul y Las Flores

Tras una reunión entre los intendentes de Azul y Las Flores, vecinos autoconvocados, y autoridades de Vialidad Nacional, se anunció un plan de reparación inmediata y a largo plazo para mejorar el crítico estado de la Ruta Nacional 3 en el tramo comprendido entre Azul y Las Flores.

El intendente de Azul, Nelson Sombra, junto a su par de Las Flores y representantes de vecinos autoconvocados por la autovía y la organización Estrellas Amarillas, se reunió este miércoles con autoridades de Vialidad Nacional para exponer la “crítica situación” de la Ruta Nacional 3.

Según informaron los asistentes al encuentro, Vialidad Nacional comunicó dos planes de acción:

Acciones Inmediatas de Reparación

Bacheo: Un equipo de Vialidad Nacional comenzará el próximo lunes los trabajos de bacheo en el tramo entre Las Flores y Azul.

Un equipo de Vialidad Nacional comenzará el próximo los trabajos de bacheo en el tramo entre Las Flores y Azul. Reparaciones Generales: En los próximos días, la empresa Corredores Viales iniciará las tareas de reparación a su cargo.

Plan de Obra Integral y Licitación

Se adelantó que la licitación para la obra integral de la traza se llevará a cabo en aproximadamente tres meses. Esta obra busca una “mejora sustancial en las condiciones de circulación y seguridad vial”.

Finalmente, trascendió que las autoridades de Vialidad Nacional habrían pedido disculpas por una respuesta emitida anteriormente por un abogado del organismo, aunque la nota no especifica el contenido de dicha disculpa.

Fuente y foto: Noticias de Azul