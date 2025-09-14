ANTONIO SANTO  FRESTA  (Q.E.P.D.)

10 horas ago Necrológicas

ANTONIO SANTO  FRESTA  Falleció en Olavarría el día   13  de   Septiembre  de 2025 a los  93  años de edad.

Su esposa: Hilda Raquel Geist.
Sus hijos: Pedro, Federico y Juan Esteban. Sus nietos: Sofía, Pablo Agustín, Francisco, Nahuel, Leila y Brisa. Su bisnieto: Donato.
Sus hijas políticas y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento “D” comienza Domingo 8hs, finaliza 18hs.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 15 de Septiembre a las 9:30hs

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

Compartir
Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved