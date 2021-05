Ante la creciente demanda de camas en terapia intensiva, el Municipio anunció nuevas medidas restrictivas

En la noche de este lunes, el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Salud Germán Caputo encabezaron una conferencia de prensa en la que actualizaron la situación sanitaria de Olavarría y anunciaron nuevas medidas que entraron en vigencia desde las 00 horas de este martes 4 de mayo.

En este sentido, Galli explicó que “hemos estado trabajando en conjunto con jefatura distrital de educación de la Provincia: vamos a empezar a hacer testeos de vigilancia en escuelas. En el transcurso de esta semana haremos testeos en 10 establecimientos educativos, vamos a ir con el equipo con hisopadoras y el equipo de salud. Comenzaremos en: jardines Nº 901, Nº 929, Primarias Nº 8, Nº 81, Nº 17, Nº 1, secundarias Nº 10, Nº 22, Centro de Formación Integral y Escuela Especial Nº 505. Esto es algo que hemos trabajado en conjunto, aportaremos el recurso humano. 10 testeos en cada escuela, para detectar o descartar casos positivos de Covid. Hay que decir que de los 525 casos activos sólo el 5% tienen edad escolar”.

Por su parte, el secretario de Salud Germán Caputo lamentó que “la Pandemia entró en un estado crítico, afectó profundamente al sistema de salud, dentro de este sistema hay servicios más golpeados que otros, como los servicios de Emergencias, Cuidados Críticos, Clínicos Generales. El paciente Covid es médicamente muy demandante, la evolución es poco ágil, permanecen mucho tiempo en internación, la resolución de casos es compleja, el giro cama es muy lento y el aumento de la tasa de ocupación hospitalaria. En Cuidados Críticos requieren mayores cuidados, hay que rotarlos, colocarlos boca abajo, la resolución de muchos días satura el número de camas”.

“En este movimiento enlentecido y la saturación de Cuidados Críticos, el sistema de Emergencias ha absorbido a los pacientes complejos y ha generado un aumento de trabajo, agotamiento y estrés del equipo. Es importante no sobrecargar el servicio con patologías prevenibles, accidentes de tránsito, accidentes domésticos y accidentes deportivos”, contó.

Respecto al estado de situación actual, el Dr, Caputo mostró los diferentes gráficos “que seguimos día a día, semana a semana, en la línea verde tenemos los casos negativos promedio semanales, en la línea roja los positivos semanales y en línea punteada la positividad promedio semanal. Ahí vemos el pico en la semana número 14 y la semana número 16, mientras que en la semana actual el poco va disminuyendo.

Analizamos la evolución de la incidencia, en la semana 16, comenzamos el lunes con 167 casos, en la semana 17 arrancamos con 116 y en la semana actual con 79 casos.

En el gráfico de óbitos por Covid, clasificamos en masculino y femenino, donde el rango más predominante es entre los 70 y 79 años. Respecto a los casos activos por rango etario, el mayor grupo se ubica entre los 26 y 50 años.

En la evaluación del RTA Pediátrico y la evaluación epidemiológica de los casos, la positividad es del 8% y el porcentaje de casos activos es del 5%, 0,6 en el maternal, 0,4% jardín de 3 a 5 años, 0,8% primaria de 5 a 13 años y 3,4% en secundaria de 13 a 18 años.El R0 que es la capacidad de contagiarse, de reproducción de acuerdo a la sociabilidad que pueden tener los distintos grupos etarios.

Este gráfico es clave en la conferencia y explica el por qué de las medidas. En una línea roja tenemos la cantidad de casos por Covid, en una línea azul los ingresos hospitalarios y en naranja los ingresos en UTI: la curva primera de contagios empieza aumentar en la semana 12 y tiene un pico en la semana 14, en puntos verdes se ve la curva con las primeras medidas que tomamos el 23 de marzo con el aumento de contagios y el pico llega en la semana 14, a partir de ahí hay un aumento marcado en cantidad de contagios.

En la semana 15 tenemos el pico de ingresos hospitalarios y luego de la semana 15 comienza la disminución. Es la curva que nos complica, la que observamos día a día, el cuello de botella que observamos en ocupación hospitalaria. La semana 14 tenemos el pico de contagios y la ocupación no era compleja, mientras que en la semana 15 con el pico de ingresos, tenemos el pico en UTI que todavía se mantiene.

En la primera ola la letalidad era de 1,8 % letalidad contra 2,3%,en la segunda ola aumentó al 32,3%. Esto contradice la bibliografía que habla de que la letalidad se mantiene en las distintas variables del virus. La letalidad ha aumentado en base a los números que tenemos actualmente.

Los testeos son parte de la solución, combinado con los cuidados de bioseguridad de la población, más la llegada de la vacuna, son los tres pilares fundamentales para manejar la contención de la pandemia.

“Teniendo en cuenta algunos datos que nos hacen tomar decisiones (nos gusta tomar decisiones con datos). Creemos que las medidas tomadas el 23 de marzo tuvieron efecto en la baja de positividad, pero no así en la ocupación de camas de Terapia Intensiva. Teniendo en cuenta que estamos ante la inminente llegada del frío, hay que tomar medidas para llegar al pico del invierno de la mejor manera en cuanto a camas, ya que a las internaciones por Covid se suman accidentes de tránsito y otras patologías que terminan derivando en ocupación de camas de cuidados intensivos”, aseguró el Intendente.

Asimismo remarcó que “estamos convencidos que hay que hacer un esfuerzo más. Adherimos a la resolución del gobierno de la Provincia respecto al DNU del presidente. Esta resolución nos ubica en Fase 3 y de acuerdo a los parámetros de Nación somos de riesgo medio, por lo cual he tomado la decisión, después de largas horas de reuniones, de adaptar el decreto municipal a la resolución provincial y dar un paso más a partir de lo que restringe la Provincia; me hago cargo de la decisión”.

Consideró “que es coherente la resolución de la Provincia, pero tenemos que dar un pasito más y restringir aún más la circulación: restringiremos las actividades a partir de las 20 horas, salvo farmacias de turno y estaciones de servicio. Restoranes y gastronomía sólo por delivery o retiro en el lugar. Empresas en turno noche pueden seguir funcionando, el resto no podrá operar después de la 20 horas. Necesitamos una ciudad donde podamos evitar accidentes de tránsito y demás cuestiones vinculadas a la nocturnidad”.

“Lo que circule fuera del decreto y las resoluciones estará considerado fuera de la ley, para lo cual trabajamos en conjunto con policía bonaerense y control urbano.

Estas medidas regirán a partir de este martes a las 00 horas. Se cerrarán gimnasios, natatorios, bares y restoranes para el público, deportes en espacios cerrados, cines ferias y mercados. La decisión es acatar la resolución de la Provincia y restringir aún más, porque las camas de Clínica Covid y la cantidad de casos ha respondido favorablemente a las medidas tomadas las últimas semanas, pero nos sigue preocupando la ocupación de camas de Terapia Intensiva”, reconoció.

En este sentido, el Intendente sostuvo que “es duro tomar medidas restrictivas, sabemos que hay sectores que van a sufrir el impacto. Estas medidas están estipuladas por 14 días. Estamos convencidos que durante los próximos 14 días lograremos mejorar la situación de Terapia Intensiva y la ocupación de camas, e incluso podamos pensar en subir de fase. Si amerita continuar con la restricción lo seguiremos haciendo, buscando el equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Hoy priorizamos lo sanitario. El Hospital necesita el esfuerzo de todos”.

Luego manifestó que “hemos detectado situaciones de fiestas clandestinas, reuniones sociales. Realmente es algo que uno no entiende como todavía hay gente que no comprende la situación, seguimos usando la noche como si estuviésemos fuera de la pandemia, y no lo estamos”.

En cuanto a la vacunación, recordó que “hoy llegaron nuevas dosis de la vacunación a la ciudad y esto es una buena noticia per mientras tanto nos tenemos que seguir cuidando. Dios quiera en breve tendremos resultados favorables de estas medidas que estamos tomando. En materia de vacunación se sigue avanzando a paso sostenido, quizá a un ritmo más lento de lo esperado pero en el mundo entero ha habido problemas con las vacunas, no estamos exentos”.

“Con estas medidas estamos convencido que podremos lograr sortear esta segunda ola y prepararnos para una tercera. Agradezco a los vecinos que se cuidan y hacen las cosas bien, y a los que no, les pido tengan empatía con el personal de salud que está cansado, necesitamos que puedan descansar un poco y prepararse para lo que viene”, concluyó.