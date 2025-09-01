ANSES anuncia un aumento del 1,90% y un bono de $70.000 para jubilados

A partir de septiembre, las jubilaciones y asignaciones subirán por la fórmula de movilidad. Con el bono, el haber mínimo alcanzará los $390.277,17, mientras que la AUH se incrementará a $115.088.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo bajo el Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un incremento del 1,90% a partir de septiembre. Este ajuste se realiza en base a la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio.

Además, el Gobierno otorgará un bono de 70 mil pesos a quienes perciben el haber mínimo. De esta manera, la jubilación o pensión mínima pasará a ser de $390.277,17 (que incluye el haber con aumento más el bono). Para quienes superen el monto mínimo, se aplicará un bono proporcional hasta alcanzar esa misma cifra.

Incrementos en pensiones y asignaciones

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $326.221,74 , sumando un bono de $70.000.

ascenderá a , sumando un bono de $70.000. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez se fijarán en $294.194,02 , también con el bono incluido.

por Invalidez y Vejez se fijarán en , también con el bono incluido. La Asignación Universal por Hijo (AUH) aumentará a $115.088 .

aumentará a . La AUH por Hijo con Discapacidad será de $374.745 .

será de . La Asignación Familiar por Hijo alcanzará los $57.549 para el primer rango de ingresos.

ANSES confirmó que todos los pagos se realizarán en las fechas habituales del calendario.