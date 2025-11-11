El Comando de Patrulla aprehendió al sujeto, que portaba un cuchillo tipo serrucho, tras amenazar al propietario de un local en Necochea al 2400.

Un hombre de 23 años fue detenido por el Comando de Patrulla Olavarría (CPO) en la tarde de ayer, 10 de noviembre de 2025, en Necochea al 2400, por una causa caratulada como “Amenazas Agravadas”.

La intervención se dio tras un llamado al 911 que alertaba sobre un masculino agresivo. Al llegar al lugar, el propietario del sitio señaló al agresor, indicando que lo había amenazado con un arma blanca.

El personal policial identificó al sujeto y, tras realizarle un cacheo, encontró un cuchillo tipo serrucho con mango marrón oculto en su pantalón.

El joven fue aprehendido y el arma fue incautada. Quedó alojado en sede policial a disposición de la UFI N° 7, a cargo del Dr. Urlezaga.