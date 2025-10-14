Ambiente: El Municipio Ofrecerá un Taller de Lombricultura con Sorteo de Lumbricarios

La actividad, a cargo del ingeniero Gustavo Núñez, se realizará el próximo martes 21 de octubre en el Centro Cultural San José. Los interesados aprenderán sobre el compostaje domiciliario y los beneficios de la lombricultura.

El Municipio de Olavarría, a través de la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, anunció la realización de un nuevo taller de Lombricultura.

La capacitación se llevará a cabo el próximo martes 21 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en el Centro Cultural Municipal San José.

El taller será encabezado por el ingeniero Gustavo Núñez y abordará temas fundamentales como:

La importancia de la separación de residuos en origen .

. El compostaje domiciliario .

. Las precisiones y bondades de la lombricultura.

Como incentivo, al finalizar la jornada se realizarán sorteos de lumbricarios y núcleos de lombrices entre los participantes.

Las personas interesadas en asistir deben inscribirse previamente completando el formulario online. https://forms.gle/wNxA66f8j7Zhf5P67