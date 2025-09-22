Álvaro Barros se consagró campeón del Torneo Aniversario del Club 3 Hermanos

El equipo superó a Pueblo Nuevo en la final de un certamen que reunió a 20 formaciones en la modalidad terceto.

Con la participación de 20 equipos, finalizó este fin de semana en el Club 3 Hermanos de Blanca Chica el Torneo Aniversario, un evento que celebró un año más de vida de la institución. En una gran jornada de competencia en la modalidad terceto, el equipo del Club Álvaro Barros se consagró campeón.

El subcampeonato quedó en manos del equipo del Club Pueblo Nuevo. El torneo se destacó por el gran marco de equipos y la excelente organización, que recibió felicitaciones por parte de los participantes.

El equipo campeón de Álvaro Barros estuvo integrado por Fernando Losardo, Jesús Ameri, Javier Dobler y Carlos Rojas. Por su parte, el equipo subcampeón de Pueblo Nuevo estuvo conformado por Cecilia Esnal, María Victoria Maiz, Gabriela Limardo y Eugenia Rodríguez.

