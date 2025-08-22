Allanan una vivienda y detienen a una pareja por tenencia de drogas y armas

La investigación, que comenzó por el robo a un local comercial, derivó en el hallazgo de cocaína, dinero en efectivo y un revólver en un domicilio de calle Celestino Muñoz.

Un allanamiento realizado este miércoles por personal de la Comisaría Segunda, en conjunto con la Sub-DDI Olavarría y la Comisaría de la Mujer y la Familia, culminó con la detención de un hombre de 36 años y una mujer de 30, tras el hallazgo de estupefacientes y un arma de fuego.

La investigación se inició a raíz de un robo en el local comercial “El Nono”, en Avenida del Valle al 5800, ocurrido el pasado 18 de agosto. Las pesquisas lograron identificar a los autores del hurto, un hombre de 37 años y una mujer de 25, quienes habrían vendido los objetos robados a una pareja residente en calle Celestino Muñoz al 2800.

Con una orden del Juzgado de Garantías, el personal policial allanó el domicilio, logrando recuperar los elementos sustraídos, que incluían hormas de quesos, una cuchilla, un televisor y su soporte. Los dos autores del robo y el hombre que compró los objetos robados fueron notificados de la causa de “Robo” y “Encubrimiento Agravado”, respectivamente, y continuarán en libertad.

Durante el allanamiento, la policía descubrió otros elementos que no estaban relacionados con la causa original. Se incautaron 71.3 gramos de cocaína, $400.000 y 60 dólares, un revólver calibre .32 con 17 cartuchos, tres balanzas de precisión y cuatro teléfonos celulares. Ante este hallazgo, los dos ocupantes de la vivienda fueron aprehendidos de inmediato.

La UFI N° 19, a cargo del Dr. Christian Urlezaga, avaló el procedimiento policial. Los detenidos fueron notificados por los delitos de “Tenencia de Estupefacientes con fines de Comercialización” y “Tenencia de Arma de Fuego” y quedaron alojados en la Comisaría Segunda a disposición de la Justicia.