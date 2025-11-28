La Comisaría Primera y el Comando de Patrulla Rural llevaron a cabo dos allanamientos en el marco de una investigación por abigeato. Uno de los operativos resultó positivo, secuestrando cortes cárnicos, cuchillos y un proyectil calibre 22. Un hombre de 23 años fue notificado.

Olavarría. La Comisaría Primera de Olavarría informó sobre la realización de operativos en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada como Abigeato.

En la fecha, jueves 27 de noviembre de 2025, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, en conjunto con el Comando de Patrulla Rural Olavarría, materializaron dos (2) Órdenes de Allanamiento, Requisa, Registro y Secuestro.

Uno de los allanamientos arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de los siguientes elementos:

Cortes cárnicos: Aproximadamente 12 kilogramos de carne con restos de tierra, pasto y pelo vacuno negro.

Garrones de carne: Siete (7) garrones de carne.

Cuchillería: Cuchillos varios con restos de grasa y sangre.

Munición: Un proyectil calibre 22.

El imputado, un masculino de 23 años, fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la U.F.I N° 11, que interviene en la investigación.