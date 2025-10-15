Allanamiento Positivo: Secuestran un Arma de Fuego en Causa por Violencia de Género

Un hombre de 82 años fue imputado tras el allanamiento de un domicilio en Junín al 2100, donde se incautó una carabina. El procedimiento se realizó en el marco de una causa por “Amenazas Agravadas y Lesiones Leves”.

Personal de la Comisaría Primera, en colaboración con la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevó a cabo un allanamiento que resultó positivo en una causa de violencia de género.

El procedimiento se concretó este martes, 14 de octubre de 2025, en un domicilio ubicado en Junín al 2100, en el marco de una causa caratulada como “Amenazas Agravadas – Lesiones Leves”.

El Gabinete Técnico Operativo (GTO) procedió a materializar la Orden de Allanamiento, Requisa, Registro y Secuestro. Como resultado, se logró la incautación de un elemento clave: un arma de fuego tipo carabina junto con su cargador.

El hecho tiene como imputado a un masculino de 82 años. La investigación y las actuaciones judiciales se encuentran a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, representada por la Ayudante Fiscal Dra. Mirta Deroni.