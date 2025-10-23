Allanamiento positivo en Olavarría: secuestran un arma casera y municiones

El procedimiento, enmarcado en una causa por “Lesiones Leves y Amenazas Agravadas”, se realizó en la calle 17 al 3100. Un joven de 18 años fue notificado del delito. Interviene la UFI N° 5.

Personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera de Olavarría, en colaboración con la Comisaría de la Mujer y la Familia, llevó a cabo un allanamiento que resultó positivo en la calle 17 al 3100.

El procedimiento, realizado el 22 de octubre de 2025, se efectuó bajo una Orden de Allanamiento, Requisa, Registro y Secuestro en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) caratulada “Lesiones Leves – Amenazas Agravadas”.

Como resultado del registro, el personal policial procedió al secuestro de una arma de fuego de fabricación casera, junto a siete municiones calibre 22.

Un joven de 18 años de edad fue notificado del delito en el lugar. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5, a cargo de la Agente Fiscal Dra. Mariela Viceconte.