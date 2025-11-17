Personal de la Sub DDI Olavarría llevó adelante un operativo en el paraje rural por una causa caratulada como “Captación por medios tecnológicos con fines sexuales”. El procedimiento resultó positivo tras el secuestro del dispositivo utilizado para perpetrar el delito.

Olavarría. En el marco de una investigación por el delito de Captación por Medios Tecnológicos con Fines Sexuales (Grooming), personal de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Olavarría realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el paraje rural de Blanca Grande.

El diligenciamiento de la orden de allanamiento, requisa, registro y secuestro fue librada por el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul, a cargo del Dr. Carlos Villamarín.

Resultado Positivo en la Investigación

El operativo se saldó con resultados positivos para la causa. Se procedió al secuestro de un teléfono celular que habría sido utilizado para perpetrar el hecho investigado, constituyendo una prueba clave para el avance de la causa.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 22, dependiente del Departamento Judicial de Azul, bajo la supervisión del Agente Fiscal Subrogante Dr. Adrián Peiretti.