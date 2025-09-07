Alexander Aquila: “Es un día festivo”

El candidato a primer concejal por el partido Integrar emitió su voto en la Escuela Secundaria N°16 y lamentó la baja participación en la jornada electoral.

Alexander Aquila, candidato a primer concejal por el partido Integrar, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Secundaria N.º 16, ubicada en el barrio UOCRA.

En diálogo con la móvil de LU32, Aquila describió la jornada como “un día festivo” a pesar de reconocer una baja participación de los votantes. Si bien no tuvo inconvenientes personales para sufragar, señaló una de las principales complicaciones de la jornada: la falta de fiscales y autoridades de mesa, que, según él, es “una locura”.

Finalmente, el candidato detalló que la continuidad de su jornada será en el local partidario, donde esperará los resultados de los comicios junto a su equipo.