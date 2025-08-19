Alerta sanitaria: Retiran del mercado lote de tomate triturado Marolio por presencia de gusanos

La ANMAT ha emitido una alerta por el lote L25114 de tomate triturado de 500g, que vence en abril de 2027. Se solicita a los consumidores no ingerir el producto y a los comercios, cesar su comercialización de inmediato.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha emitido una alerta sanitaria a nivel nacional debido a la detección de “cuerpos extraños” en un lote de tomate triturado de la marca Marolio. Se ha confirmado la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp), por lo que el organismo ha solicitado a la población abstenerse de consumir el producto.

Identifica el lote afectado

Para que los consumidores puedan reconocer fácilmente el producto en sus hogares, la ANMAT ha especificado las características del envase del lote bajo investigación:

Producto: Tomate Triturado

Tomate Triturado Marca: Marolio (con logo amarillo y rojo)

Marolio (con logo amarillo y rojo) Lote afectado: L25114

Fecha de vencimiento: Abril de 2027

Abril de 2027 Presentación: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos

Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos Características especiales: El envase lleva el sello de producto “Sin TACC” y en uno de sus laterales se lee “Producto de Mendoza”.

La alerta surge luego de que se detectara el producto en escuelas de la localidad de Rojas. La ANMAT ha reiterado su pedido a los comercios para que cesen la comercialización del lote afectado de manera inmediata.