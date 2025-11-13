Un segundo murciélago positivo activa un operativo en el cuadrante de Azopardo, Cortés, Laprida y Beruti. Este viernes, de 8:30 a 12 hs., se vacunará a todos los perros y gatos de la zona, incluso si su vacuna está vigente. ¡Asegure a sus mascotas!

Olavarría. La Dirección de Veterinaria del Municipio de Olavarría ha anunciado un nuevo operativo de bloqueo sanitario inmediato para este viernes, tras detectarse otro caso positivo de rabia en un murciélago.

El dispositivo, que es fundamental para evitar la propagación del virus, se realizará mañana:

Día y Hora: Mañana, viernes 14 de noviembre , de 8:30 a 12:00 horas.

Zona de Bloqueo: El sector delimitado por las calles Azopardo, Cortés, Laprida y Beruti.

Detalles de la Vacunación

Las tareas se llevarán a cabo con un dispositivo puerta a puerta, y el mandato es claro:

Se aplicará la vacunación antirrábica a todos los perros y gatos del sector, aun cuando la vacuna se encuentre vigente . Esto crea un cinturón de seguridad sanitaria.

Colaboración Vecinal: Se solicita a los vecinos acercar a sus mascotas a la puerta. Recuerde que los perros deben tener collar y correa, y los gatos deben estar en un bolso transportador o envueltos en una manta (para evitar que el personal termine vacunado en lugar del gato).

Contacto y Avisos por Murciélagos

¡No toque un murciélago caído o herido! Si puede, recójalo con guantes y llévelo al Centro Veterinario Municipal para su análisis. Caso contrario, contacte a las autoridades según el horario:

Horario Contacto Número Lunes a viernes (7:30 a 13:30 hs.) Centro Veterinario Municipal 2284-579825 Horario de tarde (hasta 19:00 hs.) Defensa Civil 2284 – 412509 / 103 Otros horarios Mensaje al programa “VER” 2284 544817