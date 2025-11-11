Operativo municipal de vacunación antirrábica puerta a puerta, mañana miércoles de 8:30 a 12 hs. Se deben vacunar TODOS los perros y gatos de la zona delimitada.

Olavarría. El Municipio ha confirmado la detección de un murciélago con rabia y activó un operativo de bloqueo sanitario en la ciudad.

El dispositivo de vacunación antirrábica se llevará a cabo mañana, miércoles 12 de noviembre, de 8:30 a 12:00 horas, en el sector de las calles Alsina, Belgrano, Sargento Cabral y Moreno.

Puntos Clave del Operativo

Vacunación Obligatoria: Se vacunarán todos los perros y gatos del sector, incluso aquellos que ya tengan la vacuna vigente.

Se vacunarán del sector, incluso aquellos que ya tengan la vacuna vigente. Colaboración: Los vecinos deben acercar a sus perros con correa y a sus gatos en transportador/manta a la puerta del domicilio.

Los vecinos deben acercar a sus perros con correa y a sus gatos en transportador/manta a la puerta del domicilio. Aviso Urgente: Si encuentra un murciélago, no lo toque y avise de inmediato a Bromatología o Defensa Civil.