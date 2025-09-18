Alerta por tormentas y lluvias intensas para Olavarría durante el fin de semana

El área se verá afectada por tormentas fuertes con abundante caída de agua, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Se esperan hasta 60 mm de precipitación acumulada entre viernes y sábado.

Un alerta meteorológico advierte por la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que afectarán a la región durante la mañana del viernes y la mañana del sábado.

Según el pronóstico, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y la posible caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El pronóstico extendido indica que el viernes 19 se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 21°C, con lluvias y tormentas durante todo el día.

Para el sábado 20, se anticipa una situación idéntica. Por su parte, el domingo 21, Día de la Primavera, podría haber lluvias aisladas con mejoramientos temporarios, con una temperatura mínima de 3°C y una máxima de 16°C.