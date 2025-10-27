Alerta por Rabia: Despliegan Operativos de Bloqueo y Vacunación Masiva en Mariano Moreno y Pueblo Nuevo

Tras la detección del virus en dos murciélagos, el Municipio realizará este martes 28 de octubre la vacunación antirrábica obligatoria “puerta a puerta” en dos amplios sectores de Olavarría.

La Dirección Veterinaria del Municipio de Olavarría informó que, debido a la detección de rabia en dos murciélagos (reservorios naturales del virus), se desplegarán dos operativos de bloqueo y vacunación este martes 28 de octubre, de 8:30 a 12:30 horas.

Los operativos son obligatorios y tienen como fin prevenir la transmisión del virus. Se realizarán de forma simultánea en los barrios Mariano Moreno y Pueblo Nuevo, cubriendo los siguientes perímetros:

Sectores de Bloqueo y Vacunación

Barrio Calles del Perímetro Mariano Moreno Alsina, Moreno, Sarmiento y José Luis Torres Pueblo Nuevo Ayacucho, Chacabuco, Bolívar y General Paz

Modalidad y Colaboración Vecinal

Las tareas consistirán en dispositivos puerta a puerta para aplicar la vacuna antirrábica a todos los perros y gatos del sector, incluso si ya cuentan con la vacuna vigente.

Se solicita encarecidamente la colaboración de los vecinos:

Perros: Acercar al animal a la puerta del domicilio con collar y correa .

Acercar al animal a la puerta del domicilio con . Gatos: Acercarlos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Qué Hacer ante un Murciélago Caído o Herido

Ante la observación de un murciélago en el suelo o herido, se deben seguir estas indicaciones:

Recolección: Si es posible y se utiliza la seguridad adecuada (uso de guantes), se debe recoger el murciélago y llevarlo al Centro Veterinario Municipal para su análisis. Reporte: En caso de no poder recogerlo, se debe llamar a los siguientes contactos: Lunes a Viernes (7:30 a 13:30 hs): Centro Veterinario Municipal (2284-579825).

Centro Veterinario Municipal (2284-579825). Horario de Tarde (hasta 19:00 hs): Defensa Civil (2284 – 412509, línea 103).

Defensa Civil (2284 – 412509, línea 103). Luego de las 19:00 hs: Enviar mensaje al programa “VER” (2284 544817).

Finalmente, el Municipio recordó que ya se realizó un puesto de vacunación en Plaza España (Mariano Moreno) el sábado 25, y que el próximo sábado 1° de noviembre está previsto otro puesto en la Plaza López Camelo del Barrio Pueblo Nuevo.