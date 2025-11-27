La SubDDI Olavarría informa a la población sobre la reciente aparición de llamadas fraudulentas donde se simulan secuestros o se intenta extorsionar a familiares de supuestas víctimas. Se recomienda mantener la calma, cortar la comunicación y verificar el estado de la persona supuestamente secuestrada antes de tomar cualquier acción.
Olavarría. La SubDDI Olavarría ha emitido una alerta a la comunidad debido al registro de llamados telefónicos falsos con fines extorsivos. Estos engaños buscan generar pánico al simular un secuestro o intentar la extorsión a familiares de la presunta víctima.
Recomendaciones clave ante llamadas sospechosas
Para prevenir situaciones de pánico, engaños y pérdidas económicas, la SubDDI insta a la población a seguir estas importantes recomendaciones:
-
Mantener la calma: Es fundamental para poder actuar de manera racional.
-
No brindar datos personales ni realizar transferencias: Nunca proporcione información sensible sobre usted o su familia, ni ceda a la demanda de dinero.
-
Cortar la comunicación inmediatamente: Finalice la llamada tan pronto como identifique la maniobra fraudulenta.
-
Verificar la situación: Comuníquese de forma directa con la supuesta víctima o con su entorno para confirmar si se encuentra bien.
-
Radicar la denuncia: Acuda a la comisaría más cercana para realizar la denuncia correspondiente.
Se solicita a la comunidad estar alerta y compartir esta información para prevenir que otros vecinos sean víctimas de este tipo de estafas.
Números de contacto
Ante cualquier duda o llamado sospechoso, comuníquese inmediatamente a los siguientes números:
-
Emergencias: 911
-
SubDDI Olavarría: (02284) 431065 / 431062
-
Comisaría Primera: (02284) 423968
-
Comisaría Segunda: (02284) 422055