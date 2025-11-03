Alerta meteorológico por tormentas para Olavarría y la zona

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta de Nivel Amarillo por tormentas de variada intensidad para Olavarría y sus alrededores, con vigencia desde esta noche hasta la madrugada del martes.
Detalles de la alerta
Fenómenos previstos
El área podrá ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que pueden generar:
- Abundante caída de agua en cortos períodos.
- Intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h.
- Actividad eléctrica frecuente.
- Ocasional caída de granizo.
Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 45 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual.
Recomendaciones por nivel amarillo
El SMN sugiere tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para las actividades habituales, pero no de riesgo extremo. Se recomienda:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar elementos que puedan volarse.
- Permanecer en construcciones cerradas (casas, escuelas, edificios).