Alerta Meteorológico de Corto Plazo: Se Esperan Tormentas Fuertes en Olavarría

6 horas ago Sociedad, Titulos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por la inminente llegada de tormentas que incluirán lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (ACP) para Olavarría y alrededores, alertando sobre la presencia de fenómenos meteorológicos severos.

Se espera que las condiciones incluyan:

  • Tormentas Fuertes
  • Lluvias Intensas
  • Ráfagas de viento
  • Ocasional Caída de Granizo

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas que se esperan en las próximas horas.

