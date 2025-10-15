Alerta Meteorológico de Corto Plazo: Se Esperan Tormentas Fuertes en Olavarría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso por la inminente llegada de tormentas que incluirán lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo (ACP) para Olavarría y alrededores, alertando sobre la presencia de fenómenos meteorológicos severos.
Se espera que las condiciones incluyan:
- Tormentas Fuertes
- Lluvias Intensas
- Ráfagas de viento
- Ocasional Caída de Granizo
Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas adversas que se esperan en las próximas horas.