El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta tras la detección de cuatro casos de sarampión en una familia que viajó de Bolivia a Uruguay, pasando por Argentina.

La cartera sanitaria enfatiza la importancia de la vacunación con la Triple Viral para prevenir esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente letal.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica debido al ingreso de cuatro casos de sarampión al país. Los casos corresponden a una familia —tres adultos de 21, 39 y 46 años, y un menor de 11 años— que viajaba de Bolivia a Uruguay y que no contaba con antecedentes de vacunación.

Prevención y Recomendaciones

El sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación y es altamente contagiosa. La cartera sanitaria nacional insta a la población a revisar y aplicar las dosis establecidas en el Calendario Nacional de Vacunación:

Vacuna: Triple Viral.

Esquema: Dos dosis, aplicadas a los 12 meses y a los 5 años de edad.

Se recomienda a la población contactar inmediatamente al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad.

Síntomas y Riesgos del Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral, de transmisión respiratoria, que puede ser letal en 1 a 2 casos cada 1.000 personas no vacunadas, ya que no tiene tratamiento específico.

Manifestaciones Clínicas: Fiebre alta, manchas rojas en la piel (erupción), secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Complicaciones Graves: Se dan principalmente en niños menores de 5 años y personas con inmunocompromiso. Puede causar neumonía, convulsiones, meningoencefalitis y ceguera.