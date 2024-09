Alerta de posibles estafas telefónicas en nombre de Coopelectric

Ante la consulta de comercios, inmobiliarias y escribanías que informaron haber recibido un supuesto llamado de Coopelectric para acordar una interrupción programada de energía eléctrica solicitándoles un código de verificación a través de WhatsApp, comunicamos que podría tratarse de llamados fraudulentos con fines de estafa mediante la modalidad conocida como “suplantación de identidad”.

Desde la Cooperativa NO se coordina fecha y horario de las interrupciones programadas de forma particular con cada usuario, comercio o institución, NO se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros.

Por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.