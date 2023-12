Alerta de Coopelectric: Advertencia sobre Intentos de Estafas Virtuales tras el Temporal

La Cooperativa de Servicios Públicos de Olavarría (Coopelectric) emite un comunicado para alertar a la comunidad sobre posibles intentos de estafas virtuales que han surgido después del reciente temporal que afectó la región.

Se informa a los usuarios que, en el marco del estado de emergencia declarado por el temporal, no se están realizando llamadas ni se envían mensajes solicitando datos personales para gestionar reclamos. Coopelectric destaca que la cooperativa no solicita, ni por vía telefónica, ni mediante mensajes de texto o correo electrónico, ningún tipo de código a los usuarios. Además, no se requieren datos personales o financieros, como números de tarjetas de débito o crédito, de esta manera.

Es fundamental que la comunidad esté alerta y consciente de estas prácticas fraudulentas. Coopelectric reitera que la cooperativa no realiza este tipo de solicitudes y que cualquier comunicación sospechosa debe ser verificada directamente con las oficinas de la cooperativa.

Para consultas o verificación, los usuarios pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7:30 a 14:30 horas, al Centro de Atención Telefónica al número 411666/999.