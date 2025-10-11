Alerta Amarillo por Tormentas y Fuertes Vientos para Olavarría durante el Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por tormentas aisladas, posible granizo y ráfagas de más de 60 km/h para la tarde y noche de este sábado. Para el domingo, se esperan vientos del sur de hasta 75 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Amarillo por condiciones climáticas adversas que afectarán a Olavarría y la región durante el fin de semana largo, con foco en las tormentas de hoy y los fuertes vientos de mañana.

Sábado: Tormentas Fuertes y Abundante Lluvia

El Alerta Amarillo rige para la tarde y noche de este sábado. Se espera que el área sea impactada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Riesgos: Abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica , granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h .

Abundante caída de agua en cortos períodos, , y de viento que podrían superar los . Precipitación Acumulada: Se prevén entre 20 y 50 mm , con la posibilidad de valores localmente superiores. Las lluvias podrían comenzar a partir de las 17:00 horas .

Se prevén entre , con la posibilidad de valores localmente superiores. Las lluvias podrían comenzar a partir de las . Temperatura Máxima: 23 °C.

Domingo: Alerta por Fuertes Vientos

Para la tarde del domingo 12 de octubre, se emitió un alerta específico por fuertes vientos.

Dirección e Intensidad: El área será afectada por vientos del sur o sudoeste , con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h , y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h .

El área será afectada por , con velocidades sostenidas entre , y que podrían alcanzar los . Pronóstico Extendido: Se esperan lluvias aisladas durante todo el día, con una temperatura mínima de 13 °C y una máxima que no superará los 18 °C.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante las condiciones climáticas anunciadas.