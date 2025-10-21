Alerta Amarillo por Tormentas Fuertes: Se Esperan Lluvias, Granizo y Ráfagas de hasta 80 km/h en Olavarría

El Servicio Meteorológico advierte por fenómenos intensos que afectarán la zona entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles. Los mayores acumulados de lluvia se esperan a partir del jueves 23 de octubre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta de Nivel Amarillo por tormentas que afectarán la zona de Olavarría durante la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

Según el aviso, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos (entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados puntualmente).

en cortos períodos (entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados puntualmente). Frecuente actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar elementos que puedan volarse y evitar actividades al aire libre durante el período de mayor intensidad.

Nota: El SMN anticipa que los mayores valores de precipitación acumulada se esperan a partir del día jueves 23 de octubre.