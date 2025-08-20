Alerta amarilla por vientos fuertes para Olavarría y gran parte de la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha declarado una alerta de nivel amarillo por vientos para Olavarría y gran parte del territorio bonaerense. El fenómeno se espera que ocurra desde las 6:00 hasta las 18:00 horas de este miércoles 20 de agosto.

Según el reporte, la zona será afectada progresivamente por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades estimadas entre 30 y 50 km/h. Sin embargo, se prevé que las ráfagas puedan alcanzar los 65 a 80 km/h.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante la posibilidad de caída de ramas, voladuras de objetos y cortes de energía.