Alerta Amarilla por tormentas fuertes en Olavarría: ráfagas de hasta 90 km/h y granizo para el sábado

El Servicio Meteorológico emitió una advertencia para la tarde y noche del 4 de octubre. Las temperaturas descenderán bruscamente el domingo tras las precipitaciones.
Se emitió una Alerta Amarilla por la llegada de tormentas fuertes que afectarán la zona durante la tarde y noche del sábado 4 de octubre.
Se espera que las tormentas vengan acompañadas de:
- Abundante caída de agua en cortos períodos.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Granizo ocasional.
- Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, con la posibilidad de ser puntualmente superiores.
Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma local.
Pronóstico Detallado del Fin de Semana
Mientras que el viernes y la mañana del sábado presentarán un ambiente cálido, el ingreso de las tormentas y el viento del sur provocarán un descenso notable de la temperatura. El domingo, la máxima apenas llegará a los 17°C.
Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la intensidad pronosticada de las ráfagas de viento y la posible caída de granizo.