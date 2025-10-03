Alerta Amarilla por tormentas fuertes en Olavarría: ráfagas de hasta 90 km/h y granizo para el sábado

El Servicio Meteorológico emitió una advertencia para la tarde y noche del 4 de octubre. Las temperaturas descenderán bruscamente el domingo tras las precipitaciones.

Se emitió una Alerta Amarilla por la llegada de tormentas fuertes que afectarán la zona durante la tarde y noche del sábado 4 de octubre.

Se espera que las tormentas vengan acompañadas de:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

en cortos períodos. Frecuente actividad eléctrica.

Granizo ocasional.

Ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h, con la posibilidad de ser puntualmente superiores.

Se prevé que los valores de precipitación acumulada oscilen entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma local.

Pronóstico Detallado del Fin de Semana

Día Estado del Cielo Viento Temperatura Mínima Temperatura Máxima Viernes 3 Parcialmente nublado Moderado del Norte (ráfagas de hasta 50 km/h) – 20°C Sábado 4 Parcialmente nublado (desmejorando a la tarde/noche con Alerta Amarilla) Norte, rotando a Sudeste 13°C 25°C Domingo 5 Parcialmente nublado (con lluvias aisladas por la tarde) Sur (a 30 km/h) 10°C 17°C

Mientras que el viernes y la mañana del sábado presentarán un ambiente cálido, el ingreso de las tormentas y el viento del sur provocarán un descenso notable de la temperatura. El domingo, la máxima apenas llegará a los 17°C.

Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la intensidad pronosticada de las ráfagas de viento y la posible caída de granizo.