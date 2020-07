Alejandro Weimann: “El automovilismo es una empresa más que tiene que volver a funcionar”

Expresó el piloto de Olavarría que actualmente compite en el TC Mouras. En la nota, la palabra completa de “Bebo” sobre la actividad del deporte motor en tiempos de cuarentena.

“Esta situación nos complicó, ya que iba a ser un año muy bueno para nosotros. Estábamos entre los primeros doce del campeonato, con buenas expectativas y además teníamos confirmado el presupuesto para toda la temporada”, esgrimió Alejandro Weimann. Además remarcó que “estábamos todos muy entusiasmados, tanto el equipo como yo. Hemos formado un lindo conjunto, pero esto de la pandemia nos hizo parar a todos muy de golpe, sin planificar, y no se pudo hacer nada”.

En las primeras dos fechas del Campeonato 2020 de TCM, disputadas antes del parate obligado por el Covid-19, el volante olavarriense obtuvo buenos resultados a bordo del Ford Nº 78 del equipo Candela Competición (Puesto 15º en Concepción del Uruguay y 13º en La Plata).

Consultado sobre la posibilidad de que puedan volver las carreras este año, “Bebo” dijo que lo ve “difícil, no tanto por el lado del protocolo en el autódromo, porque nos podemos encerrar allí dos días y listo; sino por el lado del traslado de los equipos y los pilotos, de ciudad a ciudad, de provincia a provincia”. Además agregó que “también es complicado que una provincia acepte gente de otra provincia; ya que todavía no esta bien focalidazo los lugares donde está el virus ó no”.

Asimismo y en relación con la actividad del deporte motor en estos tiempos de parate por la cuarentena, el olavarriense opinó que “la realidad es que el automovilismo es una empresa más que tiene que volver a funcionar. Al igual que cualquier fabrica que produce algo, el automovilismo tiene que producirle trabajo a los talleres y las familias que viven del automovilismo; ya que es un deporte que abarca un montón de gente que vive de ello”. Dentro del mismo orden de cosas, manifestó que “hoy en día los talleres de autos de carreras se están reinventando, pero los costos fijos que tienen no se pueden solventar con lo que están haciendo en esta situación de cuarentena. Ojalá que su puede volver lo antes posible”.

Por otra parte y sobre cómo será su futuro dentro del automovilismo, Alejandro Weimann mencionó que “llegado el momento que pongan una fecha concreta de reanudación, me sentaré a hablar con mis auspiciantes. Será como arrancar un año nuevo o quizás peor, en el sentido de que si me van a apoyar o no en este nuevo campeonato como quien dice”. Finalmente expresó que “estoy con una ganas bárbaras de correr, pero en base a las respuestas que obtenga, veremos como seguimos. Es todo una intriga, pero buscaremos todas las maneras posibles para poder continuar en el TC Mouras”.