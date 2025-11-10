La pareja hispano-argentina se consagró tras vencer en una épica final a Agustín Tapia y Arturo Coello por 2-6, 7-5 y 6-2, sumando su tercer título consecutivo y acortando distancias en el ranking.

La pareja conformada por el español Ale Galán y el olavarriense Federico Chingotto logró una hazaña al proclamarse Campeones de la FIP World Cup Pairs este sábado 9 de noviembre. La dupla número dos del mundo venció a los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, en una final que se definió en tres sets con parciales de 2-6, 7-5 y 6-2.

La Remontada de los “Cho-Galán”

El partido comenzó con un dominio absoluto de Tapia y Coello, quienes se mostraron “intratables” y se llevaron la primera manga por un contundente 6-2.

Sin embargo, la reacción de Galán y Chingotto fue formidable:

Resistencia de Chingotto: En el segundo set, Fede Chingotto fue clave para sostener a la pareja en los momentos difíciles.

En el segundo set, Fede Chingotto fue clave para sostener a la pareja en los momentos difíciles. Punto de Quiebre: Los N° 1 desaprovecharon hasta siete pelotas de break en la segunda manga, mientras que Galán y Chingotto capitalizaron su única oportunidad para romper el servicio en el undécimo juego, ganando el set por 7-5.

Los N° 1 desaprovecharon hasta siete pelotas de en la segunda manga, mientras que Galán y Chingotto capitalizaron su única oportunidad para romper el servicio en el undécimo juego, ganando el set por 7-5. Dominio Final: Con la inercia a su favor, la dupla N° 2 arrancó el tercer set con un nuevo break y no dio tregua a sus rivales, cerrando el partido con un 6-2 y asegurando el título mundial.

Esta victoria, que otorga 2.000 puntos para el ranking, marca el tercer título consecutivo para Galán y Chingotto, colocándolos más cerca que nunca en la lucha por el número uno en la recta final de la temporada.