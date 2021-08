Alberto Fernández: “Fabiola convocó un brindis que no debió haberse hecho”

“Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, expresó el jefe de Estado durante un acto en el partido de Olavarría para anunciar la ampliación del Régimen de Zonas Frías.

El presidente Alberto Fernández reconoció esta tarde que el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez “no debió haberse hecho” el pasado 14 de julio en la Residencia de Olivos, y afirmó que “no va a volver a ocurrir”.

“El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó a una reunión con sus amigo y a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido”, subrayó Fernández.

Durante un acto en el partido de Olavarría para anunciar la ampliación del Régimen de Zonas Frías, precisó: “Mirado en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados que evidentemente no los tuve. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”.

“Alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos y nosotros hicimos público ese pedido y no ocultamos nada. Gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal, absolutamente nada“, manifestó.

Fuente: NA