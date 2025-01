Alarma por la designación de Carlos Salinas para Ferro-Costa Brava

Recordamos que dirigió Kimberley-Racing hace un año en Mar del Plata y fue muy cuestionado, situación que se ha repetido en otros partidos.

Llama la atención la designación de Carlos Salinas como árbitro para el partido del domingo entre Ferro y Costa Brava.

No es justo, es cierto, estigmatizar a un encargado de impartir justicia en la previa, pero no pocos se preguntan: ¿ que necesidad designarlo cuando hay algunos antecedentes que no lo favorecen ?

Recordamos que dirigió Kimberley-Racing hace un año en Mar del Plata.

La tarea del árbitro en esa oportunidad fue cuestionada desde ambos campamentos, mas allá de todo las polémicas de la previa.

Antes de ese partido Carlos Salinas, junto a uno de sus líneas venían de protagonizar una situación que dejó muchas dudas entre Costa Brava y Alvear FC.

Por otra parte el pasado 5 de enero dirigió Regatas de San Nicolás – Coronel Brandsen , donde según colegas que presenciaron el partido, no tuvo un buen trabajo.

Foto: Master Deportivo

Fuente Emblema Deportivo