Opinión: Al final ¿quién manda?

Por Diego Esteve /// Queridos lectores. Mucho se ha especulado sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández, que se llevan mal, que se llevan bien, que ella lo domina , que él hace lo que quiere porque es el mandatario, bla,bla,bla. Pero, ustedes, yo y cualquier “perejil” que ande en la vuelta, sabemos quién manda, que quien da las ordenes en el circo K, es, Cristina, a la única que le dan pelota es a ella, a, Alberto, solo lo escuchan y siempre se duermen en la mitad de sus discursos. Un claro ejemplo es lo que pasó el lunes 20 de Septiembre.

Ese día, el presidente subió al escenario, en la Casa Rosada, con el pecho inflado y un caminar canchero, como para mostrarnos que tiene todo bajo control; esa se la cree solo él, es más, sospecho que no tiene control ni de lo que se ve en la tv de su casa.

Otra cosa que delata lo poco que les importa la palabra de, “Don Fantoche K”, es lo que pasaba mientras presentaba a los integrantes del nuevo gabinete, cuando enfocaban a los que estaban sentados, sus rostros nos daban a entender que venían de jugar un picadito en la cancha de fútbol 5 o, claramente lo poco que se bancan las payasadas del muñeco de turno. ¡Ah! Ya que estamos, podrían avisarles que para la próxima pueden jurar con más ganas, sobre todo a, Cafiero.

Solo con lo del lunes he llegado a la conclusión que al presidente, ya no se lo banca ni, Dylan, pero esta es otra de mis especulaciones. Eso sí, estimados, todo cambia cuando la que habla es la vicepresidenta, ahí nadie se anima a dormirse aún si vinieran de correr una maratón, no son giles, saben dónde les aprieta el zapato.

Cuando los discursos al estilo, Romay-LARGOS-, los da ,Cristina, todos están atentos, y muy despiertos. Es que ella es una profesional de la labia, -qué digo labia-, del CHAMULLO. Un humorista alguna vez se atrevió a compararla con Evita Perón, este tipo dijo que, Cristina, llevaba una actriz adentro.

En primer lugar, a, Cristina Fernández, de la única forma que le cabría la palabra evita, es si la utiliza como verbo. Ella evita sí, evita enfrentar a la justicia, evita responder lo que en realidad importa, evita pedir disculpas, en fin, ella sí es Evita, es Evita Perdón, no Perón.

Además, Eva Perón era buena actriz y llegó a ganar varios premios por sus trabajos. Alguien que actúa bien lo hace con su voz y su cuerpo. Lamento decirle que, CFK, es pésima con su lenguaje corporal, si no me cree, le recomiendo ver la entrevista que le realizó la, “Negra” Vernaci, en Radio Con Vos , año 2017 y después me cuenta.

A esta altura, faltando 2 años para que el circo cierre y estos payasos se bajen, creo que deberíamos ir pensando en, Dylan, cómo el próximo candidato, que seguramente gana y hasta recuperamos Las Malvinas.

