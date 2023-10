Ajedrez: Olavarría será escenario del Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Desde la Subsecretaría de Cultura Municipal se informa que la Escuela Municipal de Ajedrez organizará un Gran Prix del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que durante la jornada del próximo 12 de noviembre se llevará a cabo en instalaciones del CEMO.

El torneo se desarrollará desde las 10 horas, en homenaje a “MF Sergio Arambel”. La competencia se dividirá en 6 categorías, según el año de nacimiento de los jugadores: Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y Mayores.

En cuanto a la modalidad de juego se expresó que todas las categorías jugarán por sistema suizo, a 7 rondas con 15 minutos por jugador, más 5 segundos por jugada.

Por último, por costos de inscripción y consultas comunicarse al (2284) 15454168.