Ajedrez: Horacio Pereyra Lidera el Torneo Abierto de la Sociedad Española; Próxima Ronda se Posterga por los Bonaerenses

El líder de la categoría “Federados” se aisló en la cima tras vencer a Gustavo Godoy en la Ronda 4. En “Cuarta Categoría”, los punteros invictos, Jonathan Brun y Daniel Gosella, se enfrentarán en la próxima fecha.

El Torneo Abierto de Ajedrez de la Sociedad Española de Olavarría completó la cuarta ronda anoche, superando el ecuador de la competencia con emocionantes resultados en ambas categorías.

Torneo Federados: Pereyra en Solitario

En la sección “Federados”, el jugador Horacio Pereyra logró quedarse con el liderato en solitario al imponerse con piezas blancas sobre Gustavo Godoy, con quien compartía la cima.

Con tres rondas aún por disputarse, la pelea por los puestos de premiación sigue abierta, pero Pereyra toma una ligera ventaja.

Duelo de la Próxima Ronda (Ronda 5): El nuevo líder, Horacio Pereyra (4 puntos) , enfrentará al experimentado Hugo Fischer (3½ puntos) .

El nuevo líder, , enfrentará al experimentado . Resultados Destacados (Ronda 4): Pereyra (1-0) Godoy; Iglesias (½-½) Bourgeois.

Torneo Cuarta Categoría: Duelo de Punteros Invictos

La sección de “Cuarta Categoría” mantiene su emoción, con dos jugadores con puntaje ideal. En la próxima ronda, se medirán los punteros, asegurando que uno de ellos perderá el invicto:

Duelo de la Próxima Ronda (Ronda 5): Daniel Gosella (4 puntos) vs. Jonathan Brun (4 puntos) .

vs. . Resultados Destacados (Ronda 4): Cazaux (0-1) Brun; Safenreiter (0-1) Gosella.

Pausa por los Juegos Bonaerenses

El torneo entrará en un receso la próxima semana para permitir la participación de varios ajedrecistas de Olavarría y Azul en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputará en Mar del Plata entre el 12 y el 17 de octubre.

Por este motivo, la quinta ronda de ambas competencias se llevará a cabo el lunes 20 de octubre, en el horario tradicional de las 21:00 hs.