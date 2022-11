Ajedrez: Gran cierre de año para Casasola

La trebejista Guadalupe Casasola logró el segundo lugar en el 6to. Torneo Prix Mar y Sierras en la Categoría Sub 18; disputado el pasado domingo 6 de noviembre en Gardey. De esta manera, la joven olavarriense se quedó con el primer puesto del 2022 en su divisional.

Luego de la sumatoria total de las seis fechas que se desarrollaron en el corriente año, Casasola (que representa a Obras Sanitarias de la Nación) se consagró como la mejor ajedrecista 2022 en la Divisional Sub 18. Recordamos que, además, la oriunda de Olavarría se había coronado campeona argentina Sub 20 el pasado mes de julio.

“Después de más de seis años me despido de los prix. Han sido muchísimos viajes y he podido conocer a mucha gente con la que al día de hoy aún tengo trato y puedo llamar amigos (…) Agradezco a aquellos que han estado presentes en las diferentes etapas, en especial a mi familia que me acompaño siempre que pudo, obvio a Luquis por tanta paciencia que se que no fue nada fácil para él, los quiero mucho. Posdata: no me despido del ajedrez sólo de los prix”, expresó Guadalupe Casasola a través de sus redes sociales.