Ajedrez: Cupo completo para el inicio del Pimpoverano

Como primera actividad oficial del año 2023 de la Federación de Ajedrez de Olavarría (F.A.O.), a partir del próximo 11 de enero a las 20:30 hs., dará inicio en las instalaciones de la Biblioteca Popular “Héctor Nicolás Amoroso” la ya habitual competencia denominada “Pimpoverano Copa Olaphone”. En esta edición, la actividad consistirá de cuatro torneos a disputarse los miércoles 11/1, 18/1, 25/1 y 1°/2 mediante los cuales los jugadores acumularán puntos para la clasificación general de la competencia.

Un total de 32 jugadores confirmaron su preinscripción, completando el cupo definido por la organización para la primera fecha, entre los cuales se destaca la presencia del actual pentacampeón de la F.A.O., Horacio Pereyra, y el vigente campeón de Primera Categoría, el juvenil Augusto Araña; el ex campeón local Jorge Luque, el ex campeón Senior, Gabriel Iglesias, y la ex campeona femenina, Paola Nievas, como así también de habituales animadores de la actividad local. Completan la lista de preinscriptos: Axel Santillán, Matías Pérez, Andrés Bianco, Juan Ignacio Lizasu, Santiago Pedroso, Jonathan Ibarra, Luciano Capelli, María José Finet, José María Gnocchini, Araceli Masson, Alan Pedreira, Juan Cruz Arrouy, Luciano Martínez, Eduardo Pereyra y Carlos, Igor y Tobías Moreno, Matías Heht, Tomás Carmona, Agustín Lamique, Emiliano Martínez, Ramón Rodríguez, Joaquín Labín, Adolfo Abdala y Martín Finet.

El Torneo, organizado y fiscalizado por la Federación de Ajedrez de Olavarría, se disputará bajo la modalidad del Sistema Suizo, a 7 rondas con un tiempo de reflexión de 3 minutos iniciales por jugador más 2 segundos de incremento por jugada realizada. La inscripción tendrá un costo de $300 para los jugadores mayores de 18 años, de $200 para aquellos de entre 12 y 18 años, y será gratuita para los menores de 12 años. La inscripción, para fechas restantes, puede realizarse mediante Secretaría o mediante WhatsApp al 2284 522031 (Ana Clara), 2284 224440 (Bernardo) o 2284 305291 (Matías).

Ante la situación epidemiológica actual y dado que aún existe incertidumbre a nivel global acerca del comportamiento del virus SARS-CoV-2, desde la Comisión organizadora se ha dispuesto un cupo máximo de 30 jugadores/as, motivo por el cual se hace foco en la importancia de la preinscripción.