Ahorro con Cuenta DNI: las promociones de Noviembre y sus topes de reintegro

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó sus promociones para noviembre, con descuentos en carnicerías, ferias, y un especial de gastronomía para jóvenes. Es hora de cargar esa billetera.
Noviembre trae nuevas oportunidades de ahorro para los bonaerenses. El Banco Provincia detalló el listado completo de beneficios de Cuenta DNI para el anteúltimo mes del año, con sus respectivos topes de reintegro:
Descuentos especiales
|Beneficio
|Día
|Descuento
|Tope de Reintegro
|Consumo Máximo para Tope
|Carnicerías, Granjas y Pescaderías
|Sábado 8/11
|35%
|$6.000 por persona
|$17.000
|Gastronomía (13 a 17 años)
|Sábado 15 y Domingo 16/11
|30%
|$8.000 por persona
|$26.700
Promociones recurrentes
|Beneficio
|Días
|Descuento
|Tope de Reintegro
|Consumo Máximo para Tope
|Comercios de Cercanía
|Todos los viernes
|20%
|$4.000 por viernes
|$20.000
|Ferias y Mercados Bonaerenses
|Todos los días
|40%
|$6.000 por semana
|$15.000
|Universidades (Comercios Adheridos)
|Todos los días
|40%
|$6.000 por semana
|$15.000
Sin tope de reintegro
- Librerías (Adheridas): 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope.
- Farmacias y Perfumerías (Adheridas): 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope.
- Comercios de Cercanía (No Alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.