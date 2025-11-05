Ahorro con Cuenta DNI: las promociones de Noviembre y sus topes de reintegro

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó sus promociones para noviembre, con descuentos en carnicerías, ferias, y un especial de gastronomía para jóvenes. Es hora de cargar esa billetera.

Noviembre trae nuevas oportunidades de ahorro para los bonaerenses. El Banco Provincia detalló el listado completo de beneficios de Cuenta DNI para el anteúltimo mes del año, con sus respectivos topes de reintegro:

Descuentos especiales

Beneficio Día Descuento Tope de Reintegro Consumo Máximo para Tope Carnicerías, Granjas y Pescaderías Sábado 8/11 35% $6.000 por persona $17.000 Gastronomía (13 a 17 años) Sábado 15 y Domingo 16/11 30% $8.000 por persona $26.700

Promociones recurrentes

Beneficio Días Descuento Tope de Reintegro Consumo Máximo para Tope Comercios de Cercanía Todos los viernes 20% $4.000 por viernes $20.000 Ferias y Mercados Bonaerenses Todos los días 40% $6.000 por semana $15.000 Universidades (Comercios Adheridos) Todos los días 40% $6.000 por semana $15.000

Sin tope de reintegro

Librerías (Adheridas): 10% de descuento los lunes y martes . Sin tope.

de descuento los . Sin tope. Farmacias y Perfumerías (Adheridas): 10% de descuento los miércoles y jueves . Sin tope.

de descuento los . Sin tope. Comercios de Cercanía (No Alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app.