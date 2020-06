Agustín Vernice: “No dudo de que cuando sea el momento de los Juegos Olímpicos vamos a estar listos para dar pelea”

Manifestó el palista de Olavarría que participará en la competencia de Canotaje K1 1.000 metros de los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Este domingo 14 de junio y tras 80 días practicando en su casa, el olavarriense volvió al Club Estudiantes para subirse al kayak y entrenar en las aguas del Arroyo Tapalqué.

Luego de que se firmara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional y lograra el aval de la Municipalidad de Olavarría, Agustín Vernice se puso en marcha “en el agua”; pensando en ponerse a punto para los venideros Juegos Olímpicos.

“Entiendo que la situación es grave, pero mi deporte es individual y no necesito estar en contacto con nadie para realizar la práctica”, expresó el ganador de dos medallas de oro (en K1 1000 y K2 1000) en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en referencia a poder desarrollar su actividad en estos tiempos de cuarentena por la pandemia. Asimismo, agregó que “en muchos deportes se va optar por viajar a otras provincias donde no haya concentración de personas y el virus no esté en la calle. Nuestras idea más adelante es hacer lo mismo, pero bueno en principio y con el protocolo correspondiente, arrancamos a entrenar acá en Olavarría”.

Consultado a cerca de cómo piensa que llegará a Tokio 2021 en relación a sus rivales, el olavarriense indicó que “obviamente estamos en desventaja, cada día que pasa es un día perdido; ya que nos preparamos durante años para una competencia como son los Juegos Olímpicos y el hecho de estar tanto tiempo parado y ahora, con los rivales entrenando, es una pérdida total de la capacidad. Pero bueno es la situación que nos toca vivir”.

Pero a su vez, remarcó que “no por eso pienso que voy a llegar de mi parte en desventaja a los Juegos; ya que aún nos queda mucho tiempo de trabajo, estamos acá haciendo lo mejor posible, y dar ventaja no es una opción”. Finalmente y a modo de conclusión, Agustín Vernice reafirmó que “no dudo de que cuando sea el momento de los Juegos Olímpicos vamos a estar listo para dar pelea”.