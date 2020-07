Agustín Vernice: “Los atletas somos humanos y no estamos exentos de contagiarnos”

Lo dijo a través de sus redes sociales al conocerse su caso positivo de Covid-19 tras su llegada a Tucuman.

Agustín Vernice, doble medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 en canotaje en 500 metros y ya clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, arribado a Tucumán el sábado a la madrugada, dio positivo por coronavirus. La informacicón fue confirmada por el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, en LG Central.

En este sentido expresó “les cuento que al llegar a San Miguel de Tucumán y entrar en cuarentena por protocolo, me informaron que mi segundo test de Covid-19 dio positivo, por más que el primero me había dado negativo. Me siento muy bien, sin síntomas, y con ganas de que esto pase pronto.”

Además remarcó: “Los atletas somos humanos y no estamos exentos de contagiarnos, aun tomando todas las precauciones que marcan los especialistas sobre la pandemia. Lo importante es que tanto las autoridades de Tucumán como yo cumplimos y estamos cumpliendo el protocolo para superar este momento.”

“El Gobierno provincial, el Comité Olímpico Argentino, el ENARD y la Federación Argentina de Canoas trabajan para apoyarme en esta recuperación. Lo único que me desilusionó es que mi nombre se diera a conocer cuando mi deseo era otro como paciente. Todos tenemos ese derecho.” subrayó

Para finalizar agradeció a todos por el apoyo recibido “Me quiero concentrar sólo en recuperarme. Pido paciencia, prudencia y respeto. Cuando me den el alta, hablamos de lo que viene: entrenarme para ser olímpico en Tokio 2020.”