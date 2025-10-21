Agustín Romero Asume la Conducción del Centro Veterinario Municipal

El Concejal de mandato cumplido, de amplia trayectoria en Bromatología, asumirá en carácter de asesor “ad honorem”. Jessica López continuará desempeñando tareas dentro del sector.
El Municipio de Olavarría informó cambios en la conducción del Centro Veterinario Municipal (CVM), confirmando que el veterinario Agustín Romero estará a cargo de la gestión del área.
El nombramiento responde a la intención del Ejecutivo de garantizar experiencia y compromiso en la gestión. Romero cuenta con una amplia trayectoria profesional e integró el equipo de Bromatología en gestiones anteriores.
Debido a que aún se encuentra en funciones como concejal, Romero asumirá la responsabilidad como asesor “ad honorem” hasta la finalización de su mandato.
Asimismo, se confirmó que Jessica López, quien anteriormente estaba al frente del Centro, continuará desempeñando tareas dentro del sector.