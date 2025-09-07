Agustín Mestralet: “Vamos a tener una buena elección”

El candidato a primer concejal por el FIT-U votó en la Escuela N° 60 y lamentó el escaso interés en la votación. “Llamo a la gente a votar”, manifestó.

El candidato a primer concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad (FIT-U), Agustín Mestralet, emitió su voto este domingo en la Escuela N° 60, ubicada en el barrio Coronel Dorrego.

En diálogo con la móvil de LU 32, Mestralet se refirió a la jornada electoral, que se ha desarrollado con “bastantes contratiempos”, como la demora en la apertura de mesas en Sierra Chica, que recién comenzó a las 10:00 horas.

El candidato también expresó su preocupación por el bajo porcentaje de participación. “Hay un escaso interés en la votación. Un espíritu cívico muy quebrado. Esta desilusión no va a generar un cambio positivo. Llamo a la gente a votar”, sostuvo.

Consultado sobre el faltante de boletas, Mestralet indicó que en su espacio recibieron las 50 boletas reglamentarias en general, aunque sabe que en otras listas no llegaron. “Estamos contentos con el trabajo que se está haciendo. Vamos a tener una buena elección”, concluyó.