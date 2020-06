Agustín Herrera: “De mi parte, el año automovilístico esta perdido”

Manifestó el piloto olavarriense de la Clase Dos del Turismo Nacional. En la nota, conceptos del volante sobre la actualidad del deporte de los fierros en tiempos de cuarentena por coronavirus.

“Estamos esperando noticias sobre la vuelta del automovilismo, a ver si se corre o no este año; o si directamente se arranca el año que viene. Pero de mi parte, el año automovilístico esta perdido”, expresó Agustín Herrera. Además destacó que “sigo en contacto y hablando con los sponsors, ya que la mayoría son amigos de muchos años. Pero de ahí a preguntar si estarían dispuestos a seguir o no dentro de la sponsorización, no se me pasa por la cabeza; porque sé que están pasando momentos difíciles como los estamos pasando todos”.

Teniendo en cuenta la incertidumbre por el retorno de la actividad, “El Chapulín” dijo que “se verá si se puede volver o no este año; sino tendremos que empezar a armarnos para el próximo. Pero la realidad es que el año ya esta perdido”. Asimismo agregó que “aunque se haga un campeonato de seis fechas dobles o lo que se decida, creo que no va a tener sentido; porque no va a ver muchos pilotos que vuelvan a correr por todo este tema de la pandemia por coronavirus”.

Finalmente, a modo de cierre y con un poco de resignación, el piloto olavarriense de 30 años manifestó que “es una lástima porque habíamos arrancado muy bien el año dentro del equipo, con un nuevo auto; pero bueno hay cosas externas a todos que hacen que pasemos esta situación, la cual hay que sobrellevarla lo mejor posible con tranquilidad”.

Con el Toyota Etios Nº 69 del equipo GR Competición, Agustín Herrera logró el segundo lugar en la primera fecha del campeonato 2020 de la clase menor del TN, disputada en Bahía Blanca (23 de febrero); y fue quinto en la segunda del año, desarrollada en Villa Mercedes (15 de marzo). En base a mencionados resultados, el volante de Olavarría ocupa la segunda posición del certamen con 60 puntos, a 1 unidad del puntero Nicolás Posco.