Agenda del Finde Largo: Recorridas, Básquet, Teatro y Conciertos en Olavarría

El Municipio presenta diversas propuestas culturales, deportivas y turísticas para disfrutar del fin de semana largo del 10 al 12 de octubre en la ciudad y las localidades, con actividades gratuitas y para toda la familia.

El fin de semana largo de octubre ofrece una variada agenda de actividades en Olavarría, que incluye senderismo con historia, torneos deportivos en barrios, funciones de teatro con humor y música, ferias de productores y un concierto de música clásica.

Viernes 10 de Octubre: Aventura y Comedia

Horario Actividad Lugar Detalles 14:00 hs Aventura con historia Bella Vista (Peppino Luongo) Jornada de senderismo de 7 km (dificultad media) por circuitos de Bella Vista a Sierras Bayas. Recorrido por sitios arqueológicos y vistas únicas. Se recomienda pantalón largo y 1 litro de agua. Inscripción previa online. 14:30 hs Torneo de Básquet 3×3 En Tu Barrio Plaza Barrio Luján Primera fecha del torneo itinerante de básquet 3×3. Categorías: Sub 16 (mixto) y +16 (masculino y femenino). Actividad libre y gratuita. 21:30 hs Teatro: El auténtico Pirulo Teatro Municipal Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y Pirulo Valmaceda presentan una comedia sobre un emprendimiento de frutas y verduras. Duración 90 minutos, apta para todo público. Entradas desde $33.000.

Sábado 11 de Octubre: Economía Popular y Homenaje Rock

Horario Actividad Lugar Detalles 10:00 a 13:00 hs Mercados Bonaerenses Parque Mitre (Brown y Necochea) Feria de productores locales. Se ofrecerán panificados, huevos de campo, quesos, miel, productos agroecológicos, sin tacc y alfajores artesanales. 21:30 hs Show: Ave Rapaz Teatro Municipal Show homenaje a Bunbury y Héroes del Silencio. La banda presenta un espectáculo para recorrer los éxitos que marcaron una generación. Venta de entradas en Tecnocentro, Teatro Municipal y Articket.

Domingo 12 de Octubre: Concierto Gratuito

Horario Actividad Lugar Detalles 18:00 hs Quinteto Municipal “Vientos de Olavarría” Sociedad Italiana (Dorrego 2851) Concierto denominado “Italia por siempre”. Se interpretarán músicas tradicionales italianas y de sus grandes compositores. Entrada libre y gratuita.