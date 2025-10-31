Agenda de Fin de Semana en Olavarría: ¡Música, Parkour, Artes y Aniversario en Sierras Bayas!

El Municipio presenta una variada propuesta de eventos culturales, deportivos y recreativos del 30 de octubre al 2 de noviembre. Destacan la Muestra de Escuelas Artísticas, el Torneo Nacional de Parkour (presentado anteriormente) y el 146º Aniversario de Sierras Bayas.
Viernes 31 de Octubre: Arte y Danza Urbana
|Hora
|Evento
|Lugar
|Descripción
|10:00 hs.
|Feria Halloween Artesanal
|Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín)
|Continuación de la feria en la Plaza Central con producciones locales.
|16:00 a 19:30 hs.
|Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura”
|Casa del Bicentenario
|Muestra estática de trabajos, talleres al paso (Orfebrería, Plásticas, Dibujo Infantil), ajedrez, danza (Folklóricas, Árabes, Hindú) y ensambles de Rock. Entrada libre y gratuita.
|21:00 hs.
|Show “Dancing in the sky” (Danzas Urbanas)
|Teatro Municipal
|Muestreo anual de la escuela Regeneración Urbana. Venta de entradas en Tecnocentro, Teatro Municipal y Articket.
Sábado 1º de Noviembre: Deporte, Paseo Histórico y Recreación
|Hora
|Evento
|Lugar
|Descripción
|10:00 hs.
|Feria Halloween Artesanal
|Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín)
|Continúa la exposición de producciones locales.
|14:30 hs.
|Paseo Turístico, Cultural e Histórico en Loma Negra
|Plaza de los Inmigrantes (Loma Negra)
|Recorrido guiado por la historia de la localidad, con relatos de vecinos. Duración: 2:30 h (dificultad baja). Requiere inscripción previa.
|14:30 hs.
|Torneo de Básquet “3×3 en Tu Barrio” (2ª Fecha)
|Plaza Los Robles (Plaza Italia)
|Encuentro de básquet Sub 16 (mixto) y +16 (masc./fem.). Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción.
|15:30 hs.
|Programa “Juguemos en la Plaza”
|Plaza San Martín (Espigas)
|Tarde lúdica y recreativa para niños y niñas en la localidad, organizada por la Dirección de Deporte Social. (Llevar botella de agua).
|16:00 a 19:30 hs.
|Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura”
|Casa del Bicentenario
|Continúa la muestra con clases abiertas de Zumba, presentaciones de Danza Jazz y Folklóricas, la obra de la Escuela de Teatro “Momentos” y música con “Va de nuevo” y “Five o’ clock”.
Domingo 2 de Noviembre: Aniversario de Sierras Bayas y Muestras de Arte
🎉 146º Aniversario de Sierras Bayas y Festejo en el Museo
|Hora
|Evento
|Lugar
|Detalles Principales
|13:00 hs.
|Festejo Central Aniversario (Día Completo)
|Bicisenda “Javier Ouda”
|Apertura, cantina institucional (40 puestos), exposición de artesanos. Espectáculos con “Funktástico”, “Humo Serrano”, y Nico Centineo (Cierre Popular). Incluye Taller de Folclore, Show del mago “Eddy”, homenajes y el Corte de la Torta (18:15 hs.).
|13:00 hs.
|Aniversario del Museo de la Estación
|Museo de la Estación de Sierras Bayas
|Apertura. Desde las 15:00 hs. Talleres al paso de Patrimonio Cultural. 17:00 hs.: Presentación de “Memoria obrera e industrial” (proyecto fabril).
🎨 Cultura y Arte en Olavarría
|Hora
|Evento
|Lugar
|Descripción
|15:00 hs.
|Feria Halloween Artesanal
|Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín)
|Último día de la Feria en la Plaza Central.
|16:00 hs.
|“Recorrido dialogado” Mes del Grabado
|Museo Dámaso Arce (San Martín 2862)
|Propuesta de interacción con el guía en la muestra de grabado. Actividad libre y gratuita, sin inscripción previa.
|16:00 a 19:30 hs.
|Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura”
|Casa del Bicentenario
|Último día de la muestra con clase abierta de Danzas de Bachata y Salsa, Teatro – “Humoradas”, Ensamble de percusión y clase abierta de Danza Tango.
Muestras Permanentes (Centro Cultural “San José”)
Se invita a recorrer la nueva exposición inaugurada recientemente en el Centro Cultural “San José”:
- Sala 1: “La Dolce Vita” de Martha Borzi.
- Sala 2: “Camuflaje” de Natalia Schumacher.
- Sala 3: “Liturgia” de Juan Martín Sisti.
- Sala 4: “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui.
Nota sobre horarios: A partir del sábado 1º de noviembre, el Centro Cultural Municipal “San José” abrirá sus puertas: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00 horas.