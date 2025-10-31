Agenda de Fin de Semana en Olavarría: ¡Música, Parkour, Artes y Aniversario en Sierras Bayas!

El Municipio presenta una variada propuesta de eventos culturales, deportivos y recreativos del 30 de octubre al 2 de noviembre. Destacan la Muestra de Escuelas Artísticas, el Torneo Nacional de Parkour (presentado anteriormente) y el 146º Aniversario de Sierras Bayas.

Viernes 31 de Octubre: Arte y Danza Urbana

Hora Evento Lugar Descripción 10:00 hs. Feria Halloween Artesanal Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín) Continuación de la feria en la Plaza Central con producciones locales. 16:00 a 19:30 hs. Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura” Casa del Bicentenario Muestra estática de trabajos, talleres al paso (Orfebrería, Plásticas, Dibujo Infantil), ajedrez, danza (Folklóricas, Árabes, Hindú) y ensambles de Rock. Entrada libre y gratuita. 21:00 hs. Show “Dancing in the sky” (Danzas Urbanas) Teatro Municipal Muestreo anual de la escuela Regeneración Urbana. Venta de entradas en Tecnocentro, Teatro Municipal y Articket.

Sábado 1º de Noviembre: Deporte, Paseo Histórico y Recreación

Hora Evento Lugar Descripción 10:00 hs. Feria Halloween Artesanal Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín) Continúa la exposición de producciones locales. 14:30 hs. Paseo Turístico, Cultural e Histórico en Loma Negra Plaza de los Inmigrantes (Loma Negra) Recorrido guiado por la historia de la localidad, con relatos de vecinos. Duración: 2:30 h (dificultad baja). Requiere inscripción previa. 14:30 hs. Torneo de Básquet “3×3 en Tu Barrio” (2ª Fecha) Plaza Los Robles (Plaza Italia) Encuentro de básquet Sub 16 (mixto) y +16 (masc./fem.). Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción. 15:30 hs. Programa “Juguemos en la Plaza” Plaza San Martín (Espigas) Tarde lúdica y recreativa para niños y niñas en la localidad, organizada por la Dirección de Deporte Social. (Llevar botella de agua). 16:00 a 19:30 hs. Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura” Casa del Bicentenario Continúa la muestra con clases abiertas de Zumba, presentaciones de Danza Jazz y Folklóricas, la obra de la Escuela de Teatro “Momentos” y música con “Va de nuevo” y “Five o’ clock”.

Domingo 2 de Noviembre: Aniversario de Sierras Bayas y Muestras de Arte

🎉 146º Aniversario de Sierras Bayas y Festejo en el Museo

Hora Evento Lugar Detalles Principales 13:00 hs. Festejo Central Aniversario (Día Completo) Bicisenda “Javier Ouda” Apertura, cantina institucional (40 puestos), exposición de artesanos. Espectáculos con “Funktástico”, “Humo Serrano”, y Nico Centineo (Cierre Popular). Incluye Taller de Folclore, Show del mago “Eddy”, homenajes y el Corte de la Torta (18:15 hs.). 13:00 hs. Aniversario del Museo de la Estación Museo de la Estación de Sierras Bayas Apertura. Desde las 15:00 hs. Talleres al paso de Patrimonio Cultural. 17:00 hs.: Presentación de “Memoria obrera e industrial” (proyecto fabril).

🎨 Cultura y Arte en Olavarría

Hora Evento Lugar Descripción 15:00 hs. Feria Halloween Artesanal Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín) Último día de la Feria en la Plaza Central. 16:00 hs. “Recorrido dialogado” Mes del Grabado Museo Dámaso Arce (San Martín 2862) Propuesta de interacción con el guía en la muestra de grabado. Actividad libre y gratuita, sin inscripción previa. 16:00 a 19:30 hs. Muestra Anual de las Escuelas Municipales de Artística: “Abracemos Cultura” Casa del Bicentenario Último día de la muestra con clase abierta de Danzas de Bachata y Salsa, Teatro – “Humoradas”, Ensamble de percusión y clase abierta de Danza Tango.

Muestras Permanentes (Centro Cultural “San José”)

Se invita a recorrer la nueva exposición inaugurada recientemente en el Centro Cultural “San José”:

Sala 1: “La Dolce Vita” de Martha Borzi .

“La Dolce Vita” de . Sala 2: “Camuflaje” de Natalia Schumacher .

“Camuflaje” de . Sala 3: “Liturgia” de Juan Martín Sisti .

“Liturgia” de . Sala 4: “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui.

Nota sobre horarios: A partir del sábado 1º de noviembre, el Centro Cultural Municipal “San José” abrirá sus puertas: lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, y sábados, domingos y feriados de 16:00 a 19:00 horas.