El Municipio de Olavarría presenta las propuestas culturales, deportivas, turísticas y de concientización para disfrutar el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en distintos puntos de la ciudad y las localidades.
Sábado 29 de noviembre
|Hora
|Actividad
|Lugar
|Descripción
|17:00 hs
|Senderismo: “Atardecer entre cerros”
|Oficina de Turismo de Sierras Bayas (Terminal)
|Jornada de senderismo de 6 km (dificultad baja). Incluye visitas a Punto Azul Museo y Fábrica de Cervezas Sur del Sur. Organiza la Coordinación de Turismo con el Grupo de Aventura X – Time. Los interesados deben inscribirse previamente (el link se encuentra en la publicación original).
|21:00 hs
|ArteDanza presenta “Soul Sights”
|Teatro Municipal (Rivadavia 2780)
|Gala anual de la escuela, con más de 150 alumnos en escena. Se presentarán distintos ritmos (Jazz, Tap, Danza Clásica, Tango, etc.). Dirección Artística: Valeria Potes y Gustavo Bertuol.
Domingo 30 de noviembre
|Hora
|Actividad
|Lugar
|Descripción
|15:30 hs
|Juguemos en la Plaza
|Plaza Aguado (Vélez Sarsfield y Almirante Brown)
|Última edición del año del programa de la Dirección de Deporte Social. Profesores del Municipio coordinarán propuestas lúdicas y recreativas. Se recomienda llevar botella de agua.
|17:00 a 19:00 hs
|“Adoptame Olavarría”
|Parque Mitre (frente al Centro Cultural San José)
|Jornada de adopción y tenencia responsable de animales de compañía, en el marco de la campaña “Querer es Cuidar”. Participan UPA, Colegio San Antonio y Escuela N° 4. Se busca concientizar sobre la adopción de perros adultos de Bromatología.
|18:00 hs
|Baile en la Plaza
|Paseo de Artesanos de Sierras Bayas (Rivadavia entre Julio A. Roca y Colombo)
|Inicio del ciclo de bailes organizado por la Delegación Municipal. Se presenta la banda “Queso y Dulce”. Contará con servicio de cantina.
|21:00 hs
|ArteDanza presenta “Soul Sights”
|Teatro Municipal (Rivadavia 2780)
|Segunda y última función de la gala anual de Artedanza (mismo detalle que el sábado).
Información sobre entradas (ArteDanza)
Las entradas para la gala de ArteDanza «Soul Sights» tienen los siguientes costos (numeradas en plateas):
-
Platea baja y alta: $16.500
-
Sillas de palcos: $19.800
-
Pullman: $16.500
Puntos de Venta:
-
Tecnocentro (Rivadavia 3065): Venta solo en efectivo.
-
Teatro Municipal (Rivadavia 2780): Acepta tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.
-
Venta online: www.articket.com.ar (con crédito y débito).