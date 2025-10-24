Agenda Cultural y Recreativa del Fin de Semana en Olavarría

El Municipio de Olavarría ofrece una variada agenda de actividades que incluyen una jornada sobre salud mental, una charla antropológica, senderismo con historia y nuevas muestras de arte.
Viernes 24 de Octubre
18:00 hs. – 2ª Jornada de Salud Mental en la Educación
- Lugar: Teatro Municipal.
- Organiza: Centro de Apoyo Escolar Multidisciplinario (CAEM).
- Lema: “Educar en tiempos inciertos: ¿cómo sostener vínculos en medio del ruido?”.
- Detalles: El encuentro, de entrada gratuita, busca generar un diálogo entre docentes, familias y profesionales de la salud.
- Disertantes: Pablo Spinsanti (Neurólogo infanto-juvenil) sobre neurodivergencias; Martín Modaffari (Médico psiquiatra) sobre adolescencias digitales; y Agustina Ciprés (Psicóloga infanto-juvenil) sobre el rol de los vínculos.
- Inscripción: Online a través de las redes oficiales de CAEM: @apoyoescolarcaem. Habrá sorteos y un reconocimiento para la institución con mayor número de docentes presentes.
19:00 hs. – Charla Abierta: “¿Qué entendemos por trabajo? Una mirada antropológica”
- Lugar: Centro Cultural “San José” (Auditorio).
- Actividad: Última charla del ciclo “Olavarría en 5 enfoques a través de 5 décadas”, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (55° aniversario).
- Disertante: Santiago Sorroche (Dr. en Antropología Social e investigador del CONICET), quien abordará el concepto de trabajo desde la perspectiva de “la capital del trabajo”.
Sábado 25 de Octubre
14:00 hs. – Aventura con Historia: Senderismo Urbano “Villa Aurora”
- Punto de Encuentro: Cervecería Kabbalah (Los Narcisos 1840).
- Organizan: Coordinación de Turismo y el Grupo de Aventura X – Time.
- Recorrido: Caminata de 6 km de dificultad baja. El circuito busca visibilizar sitios históricos e incluye visitas a emprendimientos del barrio, como la cervecería Kabbalah y el predio recreativo Los Zainos.
- Inscripción: Obligatoria a través del [link de inscripción].
16:00 hs. – Taller de Papel Reciclado y Arte
- Lugar: Museo Dámaso Arce (MDA).
- Actividad: Taller “Papel que respira, huellas que perduran. Del descarte al arte: creación de papel reciclado”, a cargo de la artista Lorena Rivas.
- Marco: La actividad es parte de la muestra “Mes del Grabado en Olavarría” y es abierta a toda la comunidad sin inscripción previa.
- Informes: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.
Muestras de Arte para Visitar Todo el Fin de Semana
Museo Dámaso Arce (MDA)
- Muestra: “Mes del Grabado en Olavarría”, que exhibe obras de siete artistas (Andino, Ayala, Bax, García, Krivochen, Küber y Rivas), complementadas por 30 obras patrimoniales.
- Horarios: Sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.
Centro Cultural “San José”
- Nuevas Muestras: Quedó inaugurada una exhibición que reúne las obras de cuatro artistas locales, disponibles en distintas salas:
- Sala 1: “La Dolce Vita” de Martha Borzi.
- Sala 2: “Camuflaje” de Natalia Schumacher.
- Sala 3: “Liturgia” de Juan Martín Sisti (retratos vinculados al trabajo y San Cayetano).
- Sala 4: “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui.
- Horarios: Sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.