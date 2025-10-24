Agenda Cultural y Recreativa del Fin de Semana en Olavarría

3 horas ago Cultura, Titulos

El Municipio de Olavarría ofrece una variada agenda de actividades que incluyen una jornada sobre salud mental, una charla antropológica, senderismo con historia y nuevas muestras de arte.

Viernes 24 de Octubre

18:00 hs. – 2ª Jornada de Salud Mental en la Educación

 

  • Lugar: Teatro Municipal.
  • Organiza: Centro de Apoyo Escolar Multidisciplinario (CAEM).
  • Lema: “Educar en tiempos inciertos: ¿cómo sostener vínculos en medio del ruido?”.
  • Detalles: El encuentro, de entrada gratuita, busca generar un diálogo entre docentes, familias y profesionales de la salud.
    • Disertantes: Pablo Spinsanti (Neurólogo infanto-juvenil) sobre neurodivergencias; Martín Modaffari (Médico psiquiatra) sobre adolescencias digitales; y Agustina Ciprés (Psicóloga infanto-juvenil) sobre el rol de los vínculos.
    • Inscripción: Online a través de las redes oficiales de CAEM: @apoyoescolarcaem. Habrá sorteos y un reconocimiento para la institución con mayor número de docentes presentes.

 

19:00 hs. – Charla Abierta: “¿Qué entendemos por trabajo? Una mirada antropológica”

  • Lugar: Centro Cultural “San José” (Auditorio).
  • Actividad: Última charla del ciclo “Olavarría en 5 enfoques a través de 5 décadas”, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (55° aniversario).
  • Disertante: Santiago Sorroche (Dr. en Antropología Social e investigador del CONICET), quien abordará el concepto de trabajo desde la perspectiva de “la capital del trabajo”.

 

Sábado 25 de Octubre

14:00 hs. – Aventura con Historia: Senderismo Urbano “Villa Aurora”

  • Punto de Encuentro: Cervecería Kabbalah (Los Narcisos 1840).
  • Organizan: Coordinación de Turismo y el Grupo de Aventura X – Time.
  • Recorrido: Caminata de 6 km de dificultad baja. El circuito busca visibilizar sitios históricos e incluye visitas a emprendimientos del barrio, como la cervecería Kabbalah y el predio recreativo Los Zainos.
  • Inscripción: Obligatoria a través del [link de inscripción].

 

16:00 hs. – Taller de Papel Reciclado y Arte

 

  • Lugar: Museo Dámaso Arce (MDA).
  • Actividad: Taller “Papel que respira, huellas que perduran. Del descarte al arte: creación de papel reciclado”, a cargo de la artista Lorena Rivas.
  • Marco: La actividad es parte de la muestra “Mes del Grabado en Olavarría” y es abierta a toda la comunidad sin inscripción previa.
  • Informes: museo.damasoarce@olavarria.gov.ar.

 

Muestras de Arte para Visitar Todo el Fin de Semana

Museo Dámaso Arce (MDA)

  • Muestra: “Mes del Grabado en Olavarría”, que exhibe obras de siete artistas (Andino, Ayala, Bax, García, Krivochen, Küber y Rivas), complementadas por 30 obras patrimoniales.
  • Horarios: Sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.

 

Centro Cultural “San José”

  • Nuevas Muestras: Quedó inaugurada una exhibición que reúne las obras de cuatro artistas locales, disponibles en distintas salas:
    • Sala 1: “La Dolce Vita” de Martha Borzi.
    • Sala 2: “Camuflaje” de Natalia Schumacher.
    • Sala 3: “Liturgia” de Juan Martín Sisti (retratos vinculados al trabajo y San Cayetano).
    • Sala 4: “Descanso y Amenaza” de Martín Othasegui.
  • Horarios: Sábados, domingos y feriados de 15:00 a 18:00 horas.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved