El concejal Sebastián Matrella (impulsor del proyecto) señaló que las chapas presentadas llevan el número de ordenanza 2344/24, mientras que la normativa promulgada es la 5023/22. El edil cuestionó el costo de la equivocación y si la impresión de las próximas identificaciones puede corregirse a tiempo.

Olavarría. Tras la presentación oficial del programa “Tranqueras Conectadas” realizada este jueves, el concejal Sebastián Matrella, autor del proyecto original, advirtió sobre un error en la confección de las primeras chapas identificatorias georreferenciadas.

El programa busca ubicar de manera rápida y precisa los accesos a los establecimientos rurales para mejorar la seguridad y la respuesta ante emergencias.

El Error en la Numeración

Sebastián Matrella, integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, indicó que la presentación oficial del sistema le generó una alerta al revisar los carteles expuestos.

Número impreso en las chapas: 2344/24.

Número de la Ordenanza promulgada y vigente: 5023/22.

“Evidentemente hay un error en la confección de las primeras 400 chapas identificatorias que tendrá que corregirse. Me preguntó cuál fue el costo de esta equivocación y si todavía se está a tiempo de arreglar la impresión de las nuevas identificaciones”, manifestó el edil.

Matrella destacó la importancia de la herramienta para el sector, que hace tiempo esperaba la implementación para mejorar la capacidad de respuesta en llamados de emergencia (policial o bomberos) y en el uso cotidiano de los productores.