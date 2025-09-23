Advierten sobre los riesgos de las dietas restrictivas en niños ante alarmantes cifras de malnutrición

Uno de cada dos niños presenta malnutrición en Argentina y un elevado déficit de nutrientes esenciales. Especialistas explican los peligros de eliminar alimentos clave sin supervisión profesional, impulsados por tendencias culturales y redes sociales.

Especialistas en nutrición y pediatría han encendido las alarmas sobre el impacto de las dietas restrictivas en la salud infantil, en un contexto donde uno de cada dos niños en Argentina presenta malnutrición. Según datos presentados en el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, casi el 70% de los niños no cubre la ingesta recomendada de calcio, y más del 90% tiene un déficit de fibra. A esto se suma una elevada carencia de vitaminas A, C y D.

La preocupación se centra en las dietas que eliminan alimentos esenciales en la infancia, una práctica que ha crecido en los últimos años impulsada por tendencias, modas y decisiones familiares. La exclusión de lácteos, la eliminación de gluten y caseína en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o la adopción de una alimentación vegana sin el debido control, pueden derivar en serios problemas de salud.

Los profesionales advierten que estas prácticas, aunque bien intencionadas, pueden generar déficits nutricionales, alteraciones en el crecimiento, trastornos en el vínculo con la comida y la pérdida del derecho a una alimentación segura y diversa.

La opinión de los expertos

Diferentes especialistas abordaron la temática en el simposio “Dietas restrictivas en la infancia: entre la clínica, las creencias y el derecho a la alimentación”.

Dra. Ana María Tamagnone, pediatra: Advirtió que las dietas restrictivas son a menudo impulsadas por tendencias culturales y redes sociales. “Los niños quedan como receptores pasivos de decisiones que pueden marcar su salud de por vida. Nuestro deber es diferenciar lo que surge de la evidencia de lo que responde a creencias sin sustento”, señaló.

Dr. Christian Boggio Marzet, pediatra y gastroenterólogo: Sostuvo que la eliminación de lácteos se basa en "mitos sin base científica". Destacó el valor del yogur, que aporta calcio, proteínas y vitaminas esenciales para el desarrollo.

Dra. Ingrid Gerold, pediatra: Se refirió a las dietas de exclusión en niños con TEA. Advirtió que, sin una indicación profesional, estas prácticas pueden profundizar la selectividad alimentaria y generar "déficits graves", comprometiendo el neurodesarrollo y la calidad de vida.

Sandra Nora Blasi, nutricionista: Se refirió a las dietas veganas y basadas en plantas, señalando que son "viables siempre que se cubran los requerimientos nutricionales" y que deben ser planificadas y acompañadas por especialistas para garantizar la ingesta de nutrientes clave como la vitamina B12, D, calcio y proteínas.

Desde PROFENI, el grupo de profesionales que organizó el simposio, concluyeron que el objetivo no es “demonizar elecciones”, sino promover decisiones informadas y basadas en la ciencia para garantizar el derecho de cada niño a crecer con salud.